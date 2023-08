Mark Dial va être licencié pour la fusillade mortelle d’Eddie Irizarry

Danielle Outlaw, commissaire de police de Philadelphie

Et ils se demandent pourquoi les gens scandent des choses comme « ACAB ».

Le futur ancien officier de police de Philadelphie, Mark Dial, devrait être à la fois suspendu puis renvoyé du département à la suite de la diffusion d’images de la caméra de sonnette de la fusillade mortelle et inutile d’Eddie Jose Irizarry. Selon NBC Philadelphiea annoncé la commissaire de police de Philadelphie, Danielle Outlaw, lors d’une conférence de presse publique mercredi après-midi.

« Aujourd’hui, j’annonce que j’ai pris la décision d’utiliser l’action directe du commissaire pour suspendre le policier Mark Dial avec l’intention de le licencier au bout de 30 jours en raison de violations administratives », a déclaré Outlaw. «Plus précisément, j’ai choisi d’exercer une action directe en raison des violations par l’agent Dial de l’article 4 du code disciplinaire du PPD, insubordination, section 4-002, refus d’obéir rapidement aux ordres appropriés d’un officier supérieur, et de l’article 1, conduite inconvenante, section 1 – 008, défaut de coopération à une enquête départementale.

Au cas où cela vous passerait par-dessus la tête, Dial n’est pas licencié pour la fusillade, il est licencié pour ne pas avoir coopéré à l’enquête ultérieure sur ladite fusillade. Dial a abattu Irizarry le 14 août 2023, après qu’il a été signalé que le jeune homme de 27 ans « conduisait de manière erratique ». Quelques secondes après avoir conclu le contrat avec Irizarry, Dial a tiré six balles mortelles. Le Tribune de Philadelphie rapporte que l’avocat Shaka Johnson a dénoncé les BS que la police avait initialement racontées sur les circonstances entourant la fusillade. Un porte-parole du département a déclaré aux journalistes qu’Irizarry était à l’extérieur de sa voiture et s’était jeté sur la police avec un couteau. C’était un mensonge. Mais ne nous croyez pas sur parole, regardez la vidéo.

Nous préviendrons que c’est graphique. Veuillez faire le point sur votre bien-être mental avant d’appuyer sur play.

Voici ce que Johnson a dit lors de la conférence de presse au cours de laquelle la vidéo a été diffusée :

« Lorsque vous regardez cette vidéo, je veux que vous vous demandiez, que vous la regardiez d’un œil critique et que vous vous demandiez comment, sur la base de ce que vous verrez bientôt, le récit aurait pu être, c’était une poursuite policière ? Comment Mme Reilly a-t-elle pu monter sur le podium en tant que porte-parole du service de police et dire que M. Irizarry, Eddie, est sorti de ce véhicule, a brandi un couteau, et je crois avoir entendu Mme Jasmine Reilly dire : « agents a donné l’ordre de laisser tomber le couteau alors qu’Eddie était à l’extérieur du véhicule. Il n’a pas fait ça. En fait, il s’est jeté sur les policiers, puis a été abattu. Nous savons que c’est un mensonge flagrant. C’est une fabrication. Cela ne s’est pas du tout passé ainsi », a déclaré Johnson.