Mark Davis dit que le nouveau directeur général Tom Telesco convient parfaitement aux Raiders

HENDERSON, Nevada – Alors que le propriétaire des Las Vegas Raiders, Mark Davis, a déclaré à ESPN qu’il était “mal à l’aise avec le concept” de jumeler un entraîneur recrue avec un directeur général recrue, comme il l’avait fait en 2012, ce n’était pas la raison pour laquelle il avait choisi Tom Telesco. en tant que directeur général de Las Vegas.

Telesco, qui avait été le directeur général des Chargers de Los Angeles de 2013 jusqu’à son licenciement le mois dernier, a été choisi pour travailler avec le nouvel entraîneur Antonio Pierce parce que c’était la bonne personne, a déclaré Davis.

“Je devais trouver le bon gars, au bon moment, pour correspondre aux Raiders”, a déclaré Davis. “C’était toujours une bataille pour jouer contre les Chargers. Ils avaient toujours du bon talent. Parfois, un grand talent. Ils vous faisaient peur. En fait, je l’aimais bien, ce qui était différent pour moi avec les gars des autres équipes. Je le respectais.”

Choix de l’éditeur

1 Connexes

Pierce, qui a été officiellement nommé entraîneur-chef des Raiders vendredi, et Telesco, nommé directeur général mardi, ont été présentés mercredi lors d’une conférence de presse conjointe.

Davis a déclaré que Champ Kelly, qui a occupé le poste de directeur général par intérim lors des neuf derniers matchs de la saison, était toujours avec la franchise en tant que directeur général adjoint, son titre avant d’être élevé le 1er novembre. Kelly avait passé un entretien pour le poste, ainsi qu’avec l’équipe de Caroline. Panthers, mais Davis a déclaré qu’il espérait que Kelly resterait avec les Raiders. Lui et Pierce, en tant qu’entraîneur par intérim, ont obtenu une fiche de 5-4 pour les Raiders, qui ont terminé 8-9 et à la deuxième place de l’AFC Ouest (Dave Ziegler et Josh McDaniels ont été licenciés respectivement en tant que directeur général et entraîneur à Halloween). .

“Je pense qu’il apporte beaucoup à cette organisation”, a déclaré Davis à propos de Kelly. “J’ai beaucoup de respect pour lui et pour ce qu’il a pu faire.”

L’une des réalisations de Pierce a été de battre les Chargers de Telesco 63-21 lors de la semaine 15 au stade Allegiant, établissant ainsi le record de franchise pour le plus grand nombre de points marqués dans un match.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il lui avait fallu pour mentionner ce score à Telesco, Pierce a souri.

“Tout de suite, tu le sais”, rit Pierce. “Je lui ai dit que j’allais en prendre 71. Nous allions en prendre deux.”‘

Telesco leva les bras en feignant l’exaspération.

En fait, Telesco n’a pas vu le pick-six acrobatique de 16 verges du demi de coin des Raiders Jack Jones qui a donné à Las Vegas une avance de 63-7 au début du quatrième quart. Dégoûté et en ayant assez vu, Telesco était déjà dans l’ascenseur en descendant de la tribune de presse lorsque Jones marqua.

“Pourquoi pourquoi?” » a déclaré Telesco en voyant la rediffusion. “Ça suffit. Je n’ai jamais rien vu de pareil.”

L’entraîneur de Telesco et des Chargers, Brandon Staley, a été congédié le lendemain, le 15 décembre.

Telesco, 51 ans, et Pierce, 45 ans, se sont rencontrés pour la première fois lundi, lors de la deuxième interview de Telesco.

“Il sait que je le poussais en essayant de le faire avancer, en essayant de lui faire sortir ce jus AP, mais il est resté très impassible, et je lui ai dit : ‘OK, cool, c’est bien.’

“Mais je pense qu’à mesure que cette relation se développe, comme toute autre chose, elle va connaître des hauts et des bas. Nous devons être des adultes et des hommes adultes à ce sujet. Nous devons les résoudre. Nous devons comprendre. nos rôles, vérifiez notre ego à la porte, comme tout le monde dans le bâtiment, mais comprenez que nous avons un plan, et ce plan est de le faire ensemble, soyez main dans la main avec cela. Je descends. C’est comme ça. C’est la nature de la bête. Nous comprenons.

“Mais ce n’est pas notre plan. Notre plan est de gagner, de mettre en place une équipe compétitive chaque semaine et de nous donner une opportunité de gagner.”

Davis a déclaré que le directeur général aura le dernier mot sur les décisions concernant la liste. Telesco a qualifié cela de « partenariat » entre lui et Pierce.

Et même si l’ancienne équipe de Telesco dépasse d’environ 40 millions de dollars le plafond salarial, Tom Delaney, vice-président senior des Raiders et directeur de l’administration du football, continuera de gérer le plafond salarial pour Las Vegas.

“En ce qui concerne la constitution de l’équipe, vous travaillez selon la vision de l’entraîneur-chef. Comment veut-il jouer en attaque ? Comment veut-il jouer en défense ? Comment veut-il jouer dans les équipes spéciales ? Et vous construisez-le de cette façon. Il y a beaucoup de discussions. Vous travaillez sur des choses. Nous allons pouvoir échanger des idées les uns avec les autres.

Telesco, qui a déclaré qu’il “s’adapterait” au personnel actuel des Raiders tout en “apprenant” la liste, a déclaré qu’il était attiré par les Raiders en raison de leur “histoire et tradition”.

Les Raiders, cependant, n’ont eu que deux records de victoires et deux apparitions en séries éliminatoires depuis le début de la saison 2003.

Et tandis que Telesco, qui sera le cinquième directeur général à travailler pour Davis depuis qu’il a pris le contrôle de la franchise depuis le décès de son père Al Davis en 2011, a vu ses équipes des Chargers aller 2-3 en trois apparitions en séries éliminatoires au cours de son mandat, les Chargers étaient juste 84-92 avec Telesco comme directeur général. Telesco avait trois entraîneurs-chefs avec les Chargers, qui ont déménagé de San Diego à Los Angeles en 2017, à savoir Mike McCoy, Anthony Lynn et Staley.

Telesco était considéré comme l’architecte de certaines des équipes les plus talentueuses mais aussi les moins performantes de l’AFC Ouest. Il a repêché le receveur Keenan Allen, le porteur de ballon Melvin Gordon, l’ailier défensif Joey Bosa, la sécurité Derwin James, le quart-arrière Justin Herbert, le secondeur Kenneth Murray et le joueur de ligne défensive Tuli Tuipulotu. Il a également échangé contre le rusher Khalil Mack et a signé le demi de coin All-Pro JC Jackson et les plaqués défensifs Sebastian Joseph-Day et Morgan Fox.

Sa capacité à réussir des choix de première ronde serait un changement bienvenu pour les Raiders, qui ont eu 13 choix de première ronde depuis 2013 – mais seulement trois de ces joueurs restent sur la liste, le plaqueur gauche Kolton Miller, le porteur de ballon Josh Jacobs, qui se dirige vers l’agence libre et l’ailier défensif Tyree Wilson.

Son rapport de dépistage sur Pierce, qui a joué comme secondeur pendant neuf ans dans la NFL et a remporté un Super Bowl tout en étant nommé au Pro Bowl, se lit comme une petite annonce pour les joueurs potentiels des Raiders.

“Si vous pouvez jouer comme lui”, a déclaré Telesco, “vous pouvez jouer pour nous.

“Ce serait une chance de faire partie d’une organisation avec l’héritage d’Al Davis. C’est tellement excitant de l’avoir. Ensuite, en plus de cela, vous regardez les ressources qui sont ici et l’entraîneur-chef qui est ici, je pense que nous Je peux gagner. C’est pourquoi je veux être ici.

“Nous connaissons tous les pressions qui accompagnent le travail. Mais nous pouvons travailler côte à côte avec le sourire aux lèvres et faire avancer les choses. Il y avait donc deux choses : trouver la bonne personne et la chance de gagner, et c’est ce qu’ils ont ici.