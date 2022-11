Mark Cuban’s Cost Plus Drugs propose des médicaments sur ordonnance à d’énormes rabais

Que ce passe-t-il Mark Cuban a lancé une entreprise qui propose des versions génériques de médicaments à des prix extrêmement bas. Une étude récente a calculé que Medicare pourrait économiser des milliards avec ce modèle commercial. Pourquoi est-ce important Aux États-Unis, les médicaments sur ordonnance qui sauvent des vies sont souvent trop chers, en particulier pour les personnes sans assurance.

La nouvelle société pharmaceutique de l’entrepreneur milliardaire Mark Cuban, qui a été lancée publiquement en janvier, vend des centaines de médicaments génériques couramment utilisés avec des réductions de coûts absolument massives. Et je veux dire massif.

La version générique d’Actos – prescrite aux patients diabétiques et généralement vendue 74,40 $ dans les pharmacies standard – est disponible pour 5,40 $ pour 30 pilules, selon le site Web. La version générique d’Apriso – prescrite aux patients souffrant de maladies gastro-intestinales et vendue 122,70 $ dans les pharmacies standard – va pour 36,60 $ pour 30 comprimés.

Et ce n’est qu’un extrait. Le registre des médicaments de la Mark Cuban Cost Plus Drug Company (oui, c’est le nom complet) est long. Les médicaments traitent des affections allant des migraines légères au reflux acide en passant par le cancer et les troubles neurologiques. Cost Plus Drugs vend également les versions génériques d’une variété de médicaments pour la santé mentale comme Wellbutrin, utilisé pour traiter la dépressionet Adapin, parfois prescrit pour l’anxiété.

Hier, j’ai récupéré 4 ordonnances en utilisant GoodRX chez Walgreens : près de 240 $. Vérifié le prix sur CostPlus Drugs, 33,60 $ pour les 4. On dirait que 5 $ d’expédition pour chacun, donc le total serait de 53,60 $, 90 jours pour chacun. Prix ​​de vente pour les 4 ? 643,76 $. https://t.co/yiL2sKm8lr – Hayley (ils / eux / fanboy de Jutty Taylor) (@undeclared_milk) 19 juin 2022

Dans l’ensemble, Cost Plus Drugs semble opérer au nom de la lutte contre quelques problèmes de santé publique très urgents aux États-Unis. “Si vous n’avez pas d’assurance ou si vous avez un plan de franchise élevé, vous savez que même les médicaments les plus élémentaires peuvent coûter une fortune”, a déclaré le cubain dit dans l’énoncé de mission de l’entreprise.

“Chaque Américain devrait avoir accès à des médicaments sûrs et abordables”, ajoute-t-il, et “nous pensons également qu’il est tout aussi important d’introduire la transparence dans la tarification des médicaments afin que les patients sachent qu’ils obtiennent un prix équitable”.

En ce qui concerne ce dernier, le site Web Cost Plus Drugs décrit précisément ce que vous vous demandez peut-être en ce moment. Comment est-il possible de réduire les prix des médicaments ?

La mécanique de Cost Plus

En général, c’est assez compliqué comment les médicaments sur ordonnance – comme Humira, destiné aux patients atteints de la maladie de Crohn, ou l’EpiPen, utilisé pour traiter les réactions allergiques graves sur place – sont tarifés.

Il y a beaucoup de pièces mobiles dans les coulisses, impliquant les compagnies pharmaceutiques elles-mêmes et les assureurs, pour n’en nommer que deux. Mais en fin de compte, le coût des médicaments reflète sa demande.

J’ai vérifié les médicaments Cost Plus de Mark Cuban pour voir combien seraient mes ordonnances. Mes médicaments génériques mensuels seraient moins de la moitié du prix de ce que mon assurance me facture. Faire connaitre. Cela pourrait changer la donne. @mcuban @costplusdrugs – fille perdue (@VodkaMuse) 20 juin 2022

Cela signifie que les prix ne sont pas nécessairement dictés par ce qu’il a fallu aux fabricants de médicaments pour rassembler les ingrédients et faire le travail nécessaire pour fabriquer le médicament. Et si le coût de la recherche est parfois utilisé pour justifier des prix élevés, un étude 2016 a constaté qu ‘”il n’y a aucune preuve d’une association entre les coûts de recherche et développement et les prix; au contraire, le prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis est principalement basé sur ce que le marché supportera”.

Par exemple, EpiPen a augmenté son prix de 500 % entre 2007 et 2016, bien que ce soit certainement un plus exemple extrême d’un tel changement.

De plus, par rapport aux prix mondiaux des médicaments sur ordonnance, “il existe de nombreux facteurs économiques qui poussent les États-Unis à payer deux à six fois plus pour les médicaments sur ordonnance que les autres pays”, John Clark, professeur agrégé de clinique au College of Pharmacy et directeur des services de pharmacie à Michigan Medicine, dit en 2020. Ces facteurs sont également cachés dans les tenants et les aboutissants complexes de la fabrication de médicaments en premier lieu.

Cost Plus Drugs a une approche assez différente de la norme.

Premièrement, la société vise à éliminer toutes les complexités insaisissables derrière la fabrication de médicaments. Deuxièmement, il n’entend pas facturer beaucoup plus que les coûts de fabrication.

“Chaque produit que nous vendons a le même prix”, a déclaré Cuban dans l’énoncé de mission. “Notre coût plus 15 %, plus les frais de pharmacie, le cas échéant.”

Par exemple, le coût de Cost Plus Drugs pour albendazole, qui traite les ténias, est de 26,08 $ par cours, qui est ensuite majoré de 15 % pour que les coûts de l’entreprise correspondent à un total de 30 $. Ajoutez les frais de pharmacie de 3 $ et vous obtenez un grand total de 33 $. C’est le prix final, indique la société, sans compter les frais d’expédition.

Et, selon Cubain, la société a également une deuxième méthode pour maintenir les coûts aussi bas que possible : Cost Plus Drugs n’a pas l’intention de dépenser de l’argent en marketing, mais plutôt de s’appuyer sur le bouche-à-oreille.

“Nous avons créé cette société dans le but de perturber l’industrie pharmaceutique et de faire de notre mieux pour mettre fin aux prix ridicules des médicaments”, a-t-il déclaré dans son communiqué.

Medicare pourrait faire économiser des milliards

Comme de nombreux experts, les chercheurs de la Harvard Medical School ont été intrigués par cette entreprise pharmaceutique ultra-économique – c’est pourquoi ils ont décidé de quantifier exactement l’utilité de ces médicaments à faible coût à plus grande échelle.

Ils ont mené une étude, publié en juin dans les Annals of Internal Medicinepour calculer combien d’argent Medicare aurait pu économiser en un an si tous les médicaments génériques qu’ils offraient aux patients provenaient de Cost Plus Drugs au lieu de compagnies pharmaceutiques avec des prix de détail standard.

Bref, des milliards.

Pour 109 médicaments génériques vendus par Cost Plus Drugs le 8 février de cette année, l’équipe de recherche a identifié le prix – y compris les frais de distribution et d’expédition de la pharmacie – pour les quantités minimales et maximales disponibles pour la vente en vrac. Quantité minimale visée à 30 unités et maximale à 90 unités.

Ensuite, l’équipe a recherché les dépenses de Medicare Part D en 2020 pour 89 de ces 109 médicaments. Ils en ont omis 20 parce que ce sont ceux qui sont jugés incomparables aux médicaments génériques parallèles vendus au détail à un degré suffisamment proche.

Après avoir ajusté tous les prix collectés pour supprimer toute variable confusionnelle, comme le coût des ingrédients entre 2020 et 2022, l’équipe a conclu que si Medicare avait acheté des médicaments génériques dans la quantité maximale fournie par Cost Plus Drugs, il aurait pu économiser 3,6 milliards de dollars sur 77 des 89 médicaments génériques. en 2020 seulement. Si Medicare les avait achetés en quantité minimale, cela aurait pu économiser 1,7 milliard de dollars sur 42 des 89 médicaments.

L’équipe a également déclaré qu’il s’agissait d’une estimation prudente car, depuis cette analyse, Cost Plus Drugs avait ajouté un tas de médicaments supplémentaires. Néanmoins, selon l’étude, “nos résultats suggèrent que Medicare surpaye de nombreux médicaments génériques”.