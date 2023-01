Mark Cuban sur l’habitude dont tous les trentenaires ont besoin pour réussir

Si vous ne pouvez pas trouver de résolution pour le Nouvel An, Mark Cuban vous couvre.

Dimanche, le propriétaire des Dallas Mavericks a déclaré à Bill Maher sur le podcast “Club Random” que toute personne de plus de 30 ans devrait lire tous les jours. Sinon, ils se limitent et limitent leur carrière, a-t-il déclaré.

“Quelqu’un de 40 ans et plus, même de 30 ans et plus, si vous ne lisez pas, vous êtes foutu… parce que vous n’élargissez pas votre esprit”, a déclaré Cuban. “Je dis à mes enfants… ‘Quelqu’un qui ne lit pas vit une vie, quelqu’un qui lit un nombre illimité de vies.'”

Il s’avère que Cubain est sur quelque chose. Une étude de 2016 menée par des chercheurs de l’école de santé publique de l’Université de Yale a révélé que lire 30 minutes par jour aidait les participants de 50 ans et plus vivent en moyenne deux ans de plus que leurs homologues non-lecteurs, quels que soient leur état de santé, leur richesse, leur sexe et leur éducation.

Cubain lui-même est un lecteur actif. En 2018, il a déclaré à CNBC Make It qu’il lisait quatre à cinq heures par jour pour étudier les actualités nationales et locales, les e-mails et la recherche technologique.

Et il semble que les deux filles aînées de Cuban aient acquis son affinité pour la lecture – ou du moins y aient été soudoyées. Quand elles étaient plus jeunes, les deux filles étaient récompensées par “des chaussures ou tout ce qu’elles voulaient” après avoir lu un certain nombre de pages, a déclaré Cuban. Ensuite, la famille pourrait avoir des conversations sur ce qu’ils ont lu.

Mais Cuban a déclaré qu’il devait adopter une stratégie différente pour son fils, aujourd’hui âgé de 13 ans, qui n’aime pas lire. Cuban craignait que l’ambivalence de son fils envers les livres ne le “blesse à long terme” – jusqu’à ce qu’il se rende compte que son fils apprenait de différentes manières.

“Ils consomment beaucoup d’informations [online]”, a déclaré Cuban. “Le défi n’était pas tellement, apprennent-ils? … Le défi pour moi était de comprendre comment ils apprennent.”

Après avoir remarqué que son fils apprenait des concepts commerciaux tels que les marges brutes et les redevances en regardant des vidéos YouTube et TikTok, Cuban a réalisé que les plateformes pouvaient servir d’outils parentaux.

“[Tiktok] est le meilleur outil parental au monde parce que… [it’s] une intelligence artificielle basée sur ce que vous regardez”, a déclaré Cuban sur le podcast. “Donc, si je veux savoir ce que mes enfants aiment, je regarde simplement leurs flux TikTok.”

