Mark Cuban révèle que Delonte West est toujours coincé dans sa dépendance

Mark Cuban a été arrêté et interrogé sur sa situation en 2020 avec Delonte West et a révélé qu’en fin de compte, Delonte devait s’aider à aller mieux.

À l’été 2020, Mark Cuban est devenu viral après avoir arrêté l’ancien joueur de la NBA Delonte West et s’est engagé à faire de son mieux pour l’aider à vaincre ses problèmes de dépendance et de maladie mentale. Cuban ne l’a pas fait pour les caméras car il avait des antécédents avec West qui a joué pour lui aux Dallas Mavericks et il voulait vraiment aider.

Alors que Cuban a proposé diverses mises à jour dans l’année qui a suivi, ces mises à jour se sont soudainement arrêtées. Peu de temps après, Delonte a de nouveau été aperçu en train de mendier dans les rues tout en affirmant qu’il n’avait que peu de chance.

Mark Cuban parle de Delonte West, dit qu’il est coincé dans sa dépendance

Selon TMZqui a rencontré Mark Cuban, le chemin de Delonte vers la guérison est encore très long.

“C’est une lutte pour lui”, a déclaré Cuban. «Je veux dire, la dépendance est affreuse. Et la maladie mentale est terrible. Il est à un moment de sa vie où il doit vouloir être aidé.

Cuban a également révélé qu’il restait en contact avec l’ex-athlète, mais qu’il incombe finalement à Delonte de s’améliorer.

Espérons que Delonte pourra bientôt faire des progrès pour aller mieux et enfin mettre fin à la bataille contre la dépendance.