Mark Cuban réagit à l’arrestation de Diddy : « Je ne l’ai jamais rencontré »

Plusieurs personnalités proches de Sean « Diddy » Combs sont restées silencieuses après son arrestation par crainte de réactions négatives. Mais Mark Cuban est content de ne pas être près de lui.

Apparaissant sur Ce week-end dernier podcast, l’investisseur milliardaire a déclaré que sa familiarité avec le magnat de la musique en disgrâce était uniquement liée au travail.

Partageant ce qu’il entendait par là, il a déclaré que l’homme de 54 ans l’avait approché par courrier électronique pour concevoir des maillots pour son équipe de basket-ball.

Le propriétaire des Dallas Mavericks a poursuivi : « Je suis vraiment content de ne pas avoir traîné avec lui », a ajouté l’ancien de Shark Tank.

« En fait, en 2003, il m’a contacté, moi, les Mavs, et voulait concevoir un uniforme pour nous. Et je ne l’ai jamais rencontré – nous avons tout fait par e-mail, et il a donc demandé à certains de ses designers de nous contacter. avec moi », a-t-il poursuivi.

« Et ils en ont confectionné – et c’était un uniforme cool, n’est-ce pas ? », a poursuivi Mark.

« Nous l’avons utilisé pendant quelques années, mais c’était là l’étendue de mon lien avec Diddy », a-t-il déclaré.

Le 16 septembre, Sean a été arrêté après une inculpation par le grand jury. Il fait face, entre autres, à des accusations de racket et de trafic sexuel.