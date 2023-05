Mark Cuban qualifie l’algorithme Twitter d’Elon Musk d’injuste – comment il le résoudrait

Mark Cuban est toujours frustré par les changements d’Elon Musk sur Twitter.

Cette fois, il accuse Musk de truquer la plateforme pour promouvoir ses propres tweets et points de vue. La semaine dernière, Cuban a écrit qu’il avait fait sa propre analyse approfondie de la façon dont Twitter détermine qui voit quels messages. Au cœur du problème, a dit Cuban, c’est que l’algorithme du site classe fortement les tweets avec lesquels vos abonnés interagissent.

Cette métrique est un bon moyen de voir les publications populaires. Mais c’est très pratique pour Musk, qui, comme le souligne Cuban, est la personne la plus suivie sur Twitter.

« Le plus grand compte Twitter a la plus grande portée », a écrit Cuban. « Donc, avec qui @elonmusk s’engage sur Twitter a un impact ÉNORME sur ce qu’un nombre indéterminé de personnes voient dans leurs chronologies For You. »

Ces algorithmes sont plus influents qu’auparavant en raison de la nouvelle chronologie « Pour vous » de Twitter, a déclaré Cuban. Auparavant, la plateforme permettait aux utilisateurs de choisir la fréquence à laquelle ils voyaient les tweets de personnes qu’ils ne suivaient pas. Désormais, lorsque les utilisateurs ouvrent le site, ils voient automatiquement une chronologie « Pour vous », composée de messages « 50 % sur le réseau et 50 % hors réseau », selon Twitter.

Il y a toujours un flux qui ne montre que les tweets des comptes que vous suivez personnellement, mais maintenant c’est une fenêtre plus loin. Selon la logique de Cuban, le clic supplémentaire nécessaire pour y emmener les utilisateurs gardera la plupart d’entre eux sur la chronologie « Pour vous ». Cela rendra les comptes Twitter les plus suivis, comme celui de Musk, plus influents.