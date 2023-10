Mark Cuban partage le moment où il a eu pour la première fois le sentiment de réussir

L’investisseur milliardaire Mark Cuban se souvient très bien du moment où il s’est finalement senti réussi – parce qu’il avait passé tant d’années auparavant à essayer d’éviter d’être complètement fauché.

Dans la vingtaine, Cuban partageait un appartement de trois chambres avec cinq colocataires et utilisé des astuces d’épicerie pour pincer des sous. Licencié d’un emploi dans la vente de technologies, il a lancé une société de logiciels appelée MicroSolutions qui a rapidement pris de l’ampleur : 15 000 $ de chiffre d’affaires au cours de ses deux premiers mois, récemment cubain. dit à GQ – jusqu’à ce que sa secrétaire vole 82 000 $ sur son compte bancaire, ne laissant que 2 000 $ derrière elle.

Environ un an plus tard, à 28 ans, après avoir reconstruit sa startup presque à partir de zéro, Cuban a franchi une étape personnelle qui lui a dit qu’il avait enfin réussi.

Le tournant « a probablement eu lieu lorsque j’avais 100 000 dollars en banque », a déclaré Cuban, aujourd’hui âgé de 65 ans. « Je me souviens avoir dit à mon pote Dave Winslow que nous étions assis dans un bar et lui avoir dit que nous étions si fiers. Et je l’ai dit à mon père qui a fondu en larmes et s’est mis à sangloter. »

Corrigé de l’inflation, les 100 000 dollars d’épargne personnelle des Cubains vaudraient aujourd’hui environ 280 000 dollars. C’est plus que ce que le ménage américain moyen a en épargne – 41 600 $, selon Données de la Réserve fédérale 2019.

C’est également bien inférieur à la valeur nette dont les Américains affirment avoir besoin pour se sentir riches : au moins 2,2 millions de dollars en moyenne, selon la société de services financiers Charles Schwab. Enquête annuelle sur la richesse moderne récemment trouvé.

Pour Cuban, le seuil de 100 000 $ était le signe que ses finances et son démarrage étaient enfin stables, surtout après le vol de sa secrétaire un an auparavant.

Perdre autant d’argent du jour au lendemain, c’était foutu, mais [it was] la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée, parce que cela nous a permis de nous ressaisir », a déclaré Cubain. dit Podcast « Pardon My Take » de Barstool Sports en 2020.

Sa stratégie de redressement était simple : il a baissé la tête et a travaillé. À l’époque, il passait la plupart de ses journées à lire les manuels des routeurs Cisco et « assis chez moi à tester et comparer les nouvelles technologies », écrit-il dans un article de blog de 2004.

Cet effort a porté ses fruits lorsque Cuban a vendu MicroSolutions pour 6 millions de dollars en 1990 à CompuServe, une société de services Internet aujourd’hui disparue. Cet accord a fait de Cubain un millionnaire à l’âge de 32 ans – une étape dans sa carrière qu’il a franchie sept ans plus tard, lorsqu’il a vendu sa société suivante, Broadcast.com, à Yahoo pour 5,7 milliards de dollars en 1997.

« Il y a une énorme différence entre être millionnaire et milliardaire », a déclaré Cuban à GQ. « Après avoir vendu ma première entreprise, j’avais environ 2,5 millions de dollars en banque [and] J’ai quand même gardé un budget. En fait, j’ai toujours ce budget. »

