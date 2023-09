Mark Cuban partage le conseil « le plus important » qu’il a donné à sa propre fille

Mark Cuban dit que le conseil « le plus important » qu’il donne à ses enfants est simple : ce n’est pas grave de ne pas savoir exactement ce que vous voulez faire de votre vie.

Le milliardaire de la technologie et propriétaire des Dallas Mavericks de la NBA a dû rassurer sa fille aînée, Alexis, lorsque l’étudiante en deuxième année de l’Université Vanderbilt a admis qu’elle n’était « pas sûre » de la carrière dans laquelle se lancer, Cubain a dit à GQ mardi.

« Tout le monde passe par ce processus pour essayer de comprendre qui il est », a déclaré Cuban, 65 ans, ajoutant qu’il avait dit à sa fille : « Tu n’as pas besoin de savoir ce que tu vas être. Parce que tout change constamment. Et vous changez, et vous évoluez. »

De nombreux adolescents et étudiants sont incertains quant à leur cheminement de carrière, plutôt que d’avoir tout leur avenir déjà gravé dans le marbre. Cuban dit à ses propres enfants que tout va bien, à condition qu’ils travaillent dur pour garder leurs options ouvertes et continuer à acquérir de nouvelles compétences.

« Ce que vous devez être capable de faire, c’est être agile et enthousiaste à l’idée d’apprendre, être curieux », a déclaré Cuban. « C’est ce qui est le plus important. Si vous êtes curieux et agile, vous finirez par y arriver. Cela n’arrivera peut-être pas quand vous le souhaitez, mais vous y arriverez éventuellement. »

La capacité de rechercher et d’acquérir de nouvelles compétences au fil du temps – parfois appelée état d’esprit de croissance – est souvent citée comme la clé du succès. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous essayez de se préparer à un avenir incertainoù les compétences et les connaissances les plus valorisées évoluent constamment.

Les psychologues conseillent souvent aux parents d’éviter de mettre trop de pression sur les adolescents et les étudiants pour qu’ils planifient leur avenir : De nombreux jeunes j’ai déjà de l’anxiété plutôt que d’entrer à l’université, de choisir une spécialité ou de se lancer dans une carrière. Les experts exhortent parfois les parents pour rappeler à leurs enfants qu’il existe plusieurs chemins vers le succès et que trouver le chemin idéal peut prendre du temps.

Les enfants de milliardaires ont peut-être moins de soucis à se faire que l’adolescent moyen, mais Cuban a récemment déclaré que lui et sa femme Tiffany disaient catégoriquement à leurs enfants qu’ils devaient s’efforcer de réussir dans la vie.

Cuban lui-même peut également comprendre, ayant traversé beaucoup d’incertitudes dans sa propre jeunesse. Des années avant de fonder sa première entreprise à succès, Cuban a passé quelques années après ses études universitaires à dormir sur le sol d’un appartement avec lequel il partageait cinq amis après avoir été licencié de trois emplois consécutifs.

Mardi, Cuban a présenté sa propre expérience comme exemple de la façon dont il est normal d’être jeune et de ne pas encore avoir compris sa vie.

« Quand j’avais au début de la vingtaine et que j’étais fauché – genre, le cul fauché – j’étais terrifié », a-t-il déclaré. « Je m’amusais, j’appréciais ma vie. Mais vous n’êtes pas à la sortie de l’université depuis deux ou trois ans, vous dormez par terre, vous venez de vous faire virer et vous pensez : ‘C’est exactement comme ça que je l’avais prévu.' »

