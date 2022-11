Mark Cuban ne voulait pas de bureau après avoir acheté les Dallas Mavericks – voici pourquoi

La plupart des patrons nouvellement nommés obtiennent le grand bureau du coin lorsqu’ils reprennent des entreprises.

Mais lorsque Mark Cuban a acheté les Dallas Mavericks pour 285 millions de dollars en janvier 2000, il n’a pas eu ses propres baies vitrées ni un bureau en acajou. Au lieu de cela, il s’est assis avec neuf autres vendeurs dans un bureau à aire ouverte.

Dans une récente interview avec GQCuban a expliqué qu’il “ne se souciait pas d’un bureau” parce qu’il était plus concentré sur le fait de travailler aux côtés de l’équipe de vente et de gagner leur respect.

“Je voulais que tous ceux qui travaillaient avec moi voient que si je leur demandais de le faire, je le ferai”, a déclaré Cuban à GQ. “Si vous dirigez une entreprise et si vous pouvez aligner vos intérêts sur ceux des personnes avec lesquelles vous travaillez, les choses fonctionneront pour vous.”

Cuban a déclaré qu’il avait décidé d’acheter l’équipe après son match d’ouverture à domicile en 1999. À ce moment-là, il n’était qu’un détenteur d’abonnement, mais il ne pouvait pas croire que le match n’était pas complet. Il a acheté l’équipe parce qu’il pensait pouvoir l’améliorer et vendre plus de billets, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il a acheté l’équipe en janvier, Cuban a déclaré qu’il avait placé son bureau au centre de l’enclos des releveurs. À cette époque, il sortait des annuaires téléphoniques et d’anciennes listes de clients et commençait à appeler à froid.

Voulant donner l’exemple, il a proposé des arguments convaincants pour inciter les anciens fans à revenir aux jeux. Il disait : “Tu te rends compte maintenant que c’est moins cher de venir à un match des Mavericks que d’emmener ta famille au McDonald’s ?” ou “Le premier jeu est gratuit pour moi.”

La méthode de Cuban semble avoir fonctionné, car la valeur de l’équipe des Dallas Mavericks n’a cessé d’augmenter au fil des ans. En 2014, l’équipe valait 765 millions de dollars. Maintenant, les champions de la NBA 2011 sont évalués à 3,3 milliards de dollars – 440 000 millions de dollars de plus que l’équipe moyenne de la NBA – et sont la huitième équipe la plus précieuse de la NBA, selon Forbes.

Ce n’est pas la première fois que Cubain insiste sur l’importance de la cohésion d’équipe. Dans un récent épisode du podcast “Re:Thinking with Adam Grant”, Cuban a déclaré qu’il avait licencié des partenaires commerciaux et échangé des basketteurs en raison de leur personnalité, en particulier lorsque l’équipe comptait plusieurs membres égocentriques ou combatifs.

“La culture et la chimie sont essentielles au succès”, a déclaré Cuban. “Une équipe peut avoir un knucklehead, vous ne pouvez pas en avoir deux. Un knucklehead s’adapte, deux traînent ensemble.”

