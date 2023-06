Mark Cuban exprime son enthousiasme pour la disponibilité de Yusimry sur MCCPDC

Mark Cuban Cost Plus Drug Company (MCCPDC) a annoncé qu’il travaillait avec la société biosimilaire mondiale Coherus Biosciences, Inc. pour vendre Yusimry, une version biosimilaire du médicament le plus vendu Humira, à un prix réduit.

Yusimry est utilisé pour traiter plusieurs maladies, telles que la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique, l’arthrite juvénile idiopathique, la spondylarthrite ankylosante, la colite ulcéreuse, l’hidrosadénite suppurée, la maladie de Crohn et le psoriasis en plaques.

Le médicament sera disponible via le MCCPDC à partir de juillet 2023, au coût de 569,27 $ plus les frais de distribution et d’expédition. Ce sera le premier produit biologique offert par le fournisseur de médicaments à prix réduits.

En février, le MCCPDC a annoncé un nouveau programme sur Twitter, visant à créer un réseau de pharmaciens indépendants où les membres recevraient une «carte d’avantages de l’équipe cubaine». Le MCCPDC a déclaré dans un communiqué que Yusimry serait inclus dans le programme d’avantages sociaux par l’intermédiaire des pharmacies participantes.

« Yusimry de Coherus change la donne. Avoir une alternative à Humira qui soit abordable améliorera la vie des patients partout dans le monde. Costplusdrugs.com est vraiment ravi de rendre Yusimry accessible à tous de manière transparente », a déclaré Mark Cuban. MobiHealthActualités dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

Depuis le lancement de l’entreprise en 2022, elle a développé de nombreux partenariats et collaborations.

En avril, la société a annoncé une collaboration avec Seattle Zócalo Health, un service de santé virtuel pour les patients latinos, pour élargir l’accès des membres de Zócalo à des médicaments sur ordonnance à moindre coût.

Ce même mois, Fierce Healthcare a rapporté MCCPDC fait équipe avec RevSpringune société de solutions de paiement pour la santé, pour mener un programme avec des pharmacies américaines afin de rendre les médicaments plus abordables pour les consommateurs.

Le MCCPDC a également établi des partenariats avec des sociétés basées en Californie EmsanaRx et RxPreferred Benefits, basée au Tennessee, et ont annoncé des collaborations avec la société de gestion du diabète et des maladies chroniques Diathrive Health et la société de soutien aux soins contre le cancer OncoPower.

Le MCCPDC a également été intégré à La plate-forme de Rightway Health, permettant aux membres du gestionnaire d’avantages pharmaceutiques d’accéder au MCCPDC.

L’année dernière, la société a également annoncé son premier partenariat de plan de santé avec Capital Blue Cross, notant que les membres de Capital pourraient utiliser leurs cartes d’assurance directement au MCCPDC à partir du début de 2023.