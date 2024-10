Mark Cuban doute de son retour à la télé-réalité après Shark Tank

Mark Cuban a déclaré qu’il pourrait en avoir fini avec la télé-réalité alors qu’il se prépare à quitter la série à succès sur les affaires et l’entrepreneuriat d’ABC « Shark Tank » après sa 16e saison à venir.

« On me pose souvent cette question maintenant que les gens savent que je pars – j’en doute », a déclaré Cuban à TheWrap en réponse à la question de savoir s’il dirigerait ou non une autre émission centrée sur les affaires ou retournerait à la télé-réalité en général. Semblable à sa décision de quitter « Shark Tank », l’investisseur milliardaire a déclaré qu’il se concentrait davantage sur « passer du temps avec ma famille » à l’avenir.

« Je pars juste pour passer plus de temps avec mes enfants – ils sont adolescents maintenant. Quand ils étaient plus jeunes, ma femme et moi devions leur dire où et quand ; maintenant, ils ne nous écoutent plus », a déclaré Cuban. « Nous tournons en juin et septembre, et avoir l’opportunité maintenant, quand ils sortent de l’école, de pouvoir passer du temps directement avec eux, c’est important. J’en ai marre de rater ça.

Même si Cuba manquera aux fans, ce ne sera pas la dernière fois qu’ils verront le copropriétaire des Dallas Mavericks. Il a encore quelques mises à jour à faire pour les entreprises dans lesquelles il a récemment investi au cours des saisons précédentes. Par NasdaqCuban a soutenu financièrement 85 entreprises depuis son implication dans le spectacle.

« Je dois encore faire des mises à jour avec les entreprises dans lesquelles j’ai investi », a expliqué Cuban. « Je reviendrai donc vous rendre visite, faire mes mises à jour et je le confierai à quelqu’un. »

Cuban a fait ses débuts dans « Shark Tank » en tant qu’invité dans la saison 2 avant de se lancer officiellement en tant qu’investisseur régulier dans la saison 3. Le fondateur de FUBU et co-vedette de « Shark Tank », Daymond John, a déclaré que s’il n’y avait pas Cuba, toute la série aurait pu a fait faillite des années auparavant.

« Très peu de gens savent que Mark a vraiment sauvé la série. Le spectacle allait être annulé au cours de ses trois premières années parce que personne ne pouvait expliquer le spectacle. « Où est l’argent, quand l’obtiennent-ils, est-ce que vous perdez, vous gagnez », quoi qu’il en soit. C’était donc très difficile pour nous de passer à la télévision nationale », a expliqué John. « Toutes les autres personnes célèbres de l’époque disaient : ‘Je ne monterai pas sur scène avec cinq autres personnes que personne ne connaît.' »

Il a poursuivi : « Mark Cuban a découvert que c’était l’une des émissions les plus populaires à regarder pour les enfants et les familles et il a dit : ‘Je viendrai s’il s’agit d’entrepreneuriat.’ Il a accompagné le spectacle sur « [Jimmy] Kimmel [Live!]’ et sur ‘[The] Hélène [DeGeneres Show],’ et le spectacle a alors commencé à monter en flèche.’ Mark a dit : « Je vais rester un ou deux ans pour vous aider tous. Mark est resté 15 ans après cela. C’est donc tout simplement un honneur qu’il ait été un si grand défenseur de la série, et nous avons de la chance de l’avoir.

En repensant aux 16 saisons, Cuban a déclaré que l’entrepreneuriat étant au cœur de ce qu’est « Shark Tank », c’est ce qui l’a poussé à investir son temps en premier lieu.

« C’est exactement le message qu’il a envoyé à tous les téléspectateurs des États-Unis d’Amérique, à savoir que le rêve américain est bel et bien vivant », a déclaré Cuban. « Vous pouvez regarder quelqu’un qui est venu sur ce tapis, venant de l’Idaho, de New York, de Los Angeles, peu importe où. J’ai commencé avec rien, je suis parti de rien, j’ai abandonné mes études secondaires et j’essayais de devenir millionnaire, et j’y parvenais. S’ils peuvent le faire, tous ceux qui les regardent peuvent le faire. Et pouvoir envoyer ce message a toujours été pour moi la partie la plus spéciale de « Shark Tank ».

La saison 16 de « Shark Tank » sera diffusée le vendredi 18 octobre sur ABC et diffusée le lendemain sur Hulu.