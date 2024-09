Mark Cuban donne son feu vert à certaines des frasques en ligne d’Elon Musk

Mark Cuban et Elon Musk se sont souvent affrontés sur X, le réseau social d’Elon Musk. Mais Cuban dit comprendre le sens de l’humour du patron de Tesla et SpaceX.

Cuban a déclaré que la blague de Musk était « un peu folle », mais a défendu Musk en affirmant que c’était exactement le genre de plaisanterie que l’on attend de lui.

Cuban a déclaré à Cohen qu’il avait envoyé un SMS à Musk une fois – ajoutant qu’ils n’étaient « pas amis » mais qu’ils avaient communiqué dans le passé.

« Nous avons échangé quelques messages et il venait d’avoir un enfant, et je lui ai dit : « Félicitations pour votre 90e enfant » », a déclaré Cuban.

« Et sa réponse a été : « Mars a besoin de gens ». Bon, c’est juste le sens de l’humour d’Elon, n’est-ce pas ? Je n’ai aucun problème à jeter Elon sous un bus, mais je le garderai pour quand il le méritera vraiment », a-t-il ajouté.

Musk, pour sa part, aime croire qu’il se livre souvent à des trolls inoffensifs sur sa plateforme de médias sociaux, s’autoproclamant une fois Chef des trolls.

Mais ses agissements en ligne l’ont placé sous un examen minutieux à plusieurs reprises.

En 2018, Elon Musk avait tweeté qu’il envisageait de privatiser Tesla pour 420 dollars, en référence à la pseudo-fête du 20 avril, où l’on fumait de la marijuana. La Securities and Exchange Commission a ouvert une enquête qui s’est soldée par un règlement de 40 millions de dollars que Musk et Tesla ont dû verser. Musk et Tesla n’ont admis aucun acte répréhensible, mais le PDG a accepté de renoncer à son rôle de président.

Dimanche, après l’apparente tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump, Musk a partagé un message se demandant pourquoi la même chose n’était pas arrivée aux adversaires politiques de Trump.

Articles connexes



Le commentaire a déclenché une enquête des services secrets, selon Bloombergqui a déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information auprès de l’agence pour tout document faisant référence au message de Musk.

L’agence a déclaré à Bloomberg que les documents étaient exemptés de la demande FOIA car ils pourraient « interférer avec les procédures d’application ».

« « Les services secrets sont au courant de la publication sur les réseaux sociaux faite par Elon Musk et, par principe, nous ne commentons pas les questions impliquant des renseignements de protection », a écrit un porte-parole des services secrets dans un courriel adressé à Business Insider. « Nous pouvons toutefois dire que les services secrets enquêtent sur toutes les menaces liées à nos protégés. »

Elon Musk a supprimé son message le même jour. Comme beaucoup de ses publications controversées, le milliardaire a qualifié celle-ci de blague.

« Eh bien, une leçon que j’ai apprise est que ce n’est pas parce que je dis quelque chose à un groupe et qu’ils rient que cela va être si hilarant en tant que publication sur X », a-t-il écrit.

Musk et Cuban n’ont pas répondu à une demande de commentaire.