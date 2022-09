Mark Cuban dit qu’il est “trop ​​​​compétitif” pour prendre sa retraite à 64 ans

Il y a près de quatre décennies, Mark Cuban, âgé de 25 ans, avait un objectif : il voulait prendre sa retraite dans 10 ans.

Mais à ce jour, le milliardaire de 64 ans travaille toujours comme investisseur et entrepreneur. De posséder les Dallas Mavericks de la NBA à jouer dans “Shark Tank” d’ABC, Cuban dit qu’il est loin d’être prêt à réduire.

Sur un épisode récent du podcast “Re: Thinking” avec Adam Grant, Cuban a déclaré qu’il y avait une raison pour laquelle il n’avait pas pris sa retraite.

“Je suis trop compétitif”, a déclaré Cuban, ajoutant que cet état d’esprit était exactement ce qui l’avait propulsé vers une longue et fructueuse carrière.

“Quand j’avais 25 ans et que j’avais ma première entreprise, je voulais devenir riche”, a déclaré Cuban. “Je voulais prendre ma retraite à 35 ans, et c’est ce qui a motivé les décisions que j’ai prises.”

Mais après avoir vendu sa première entreprise, MicroSolutions, en 1990, Cuban a réalisé quelque chose : démarrer, vendre et investir dans des entreprises ressemblait à un sport – et il savait qu’il pourrait continuer à gagner pendant des années.

“Chaque entrepreneur [in] le fond de leur esprit dit: “Je veux être cet entrepreneur qui perturbe une industrie et la change”, a expliqué Cuban. “Qu’est-ce qui est mieux que ça?”

En d’autres termes, Cubain n’a peut-être pas besoin d’argent supplémentaire, mais il est toujours ravi de soutenir des investissements prometteurs. S’il gagne de l’argent sur un investissement maintenant, a-t-il déclaré sur le podcast, “Je vais simplement le réinvestir.”

À 64 ans, Cuban est à environ trois ans de pouvoir réclamer ses prestations de retraite de la sécurité sociale – et il est nettement plus riche que l’Américain retraité moyen de sa tranche d’âge. En juillet, la société d’investissement Vanguard a découvert que les Américains âgés de 55 à 64 ans avaient généralement près de 90 000 $ économisés pour leur retraite. Bien que Cuban n’ait pas révélé le montant de son plan 401 (k), Forbes estime que sa valeur nette est 4,6 milliards de dollars.

Et certains experts disent que prendre une retraite anticipée est de toute façon surestimé. Près des deux tiers des personnes âgées de 57 à 66 ans prennent une retraite anticipée, même si le patrimoine moyen pour cette tranche d’âge est 144 000 $. Cela représente moins de trois ans de dépenses médianes des ménages, a écrit Laurence J. Kotlikoff, économiste à Harvard. pour CNBC Make It en février. Le résultat est que les premiers retraités se retrouvent souvent avec moins d’argent épargné et une diminution de l’épanouissement global de la vie, selon Kotlikoff.

Mais il ne semble pas que Cuban prendra sa retraite de si tôt.

En janvier, il a lancé Cost Plus Drugs, une société de prescription qui propose des médicaments génériques à un prix inférieur à celui des pharmacies classiques. Et bien que son esprit de compétition l’ait poussé à démarrer l’entreprise, Cuban a déclaré qu’il se concentrait davantage sur la mission de l’entreprise que sur la réalisation de bénéfices – et c’est l’une des raisons pour lesquelles Cost Plus Drugs est en mesure d’offrir des médicaments à des prix abordables.

“Si j’ai 25 ans et que je recommence, je suis probablement [thinking]’D’accord, que puis-je faire pour être acquis ?'” a-t-il dit. “Mais maintenant… la valeur marginale de mon prochain dollar est [minimal]. Cela ne changera pas grand-chose à ma vie. Mon processus de prise de décision est donc complètement différent.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Mark Cuban licencie des partenaires commerciaux et des joueurs de la NBA pour la même raison : “Une équipe peut avoir 1 tête de boulet, vous ne pouvez pas en avoir 2”

Le secret de l’état d’esprit compétitif de la légende de la NBA Shaquille O’Neal : “Tout ce qu’il faut, c’est un mot”

Comment la médaillée d’or olympique Tara Lipinski reste motivée : “Je suis compétitive”