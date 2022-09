Mark Cuban dit que Martin Shkreli l’a inspiré pour lancer Cost Plus Drugs

L’inspiration pour le chéri pharmaceutique Mark Cuban était le méchant pharmaceutique Martin Shkreli. C’est du moins ce que Cuban a dit à Kara Swisher de Recode lors de la conférence sur le code de cette année.

“S’il pouvait augmenter les choses de 1 500 % ou quoi que ce soit, pourquoi ne pouvons-nous pas le couper, n’est-ce pas ? Parce que cela montre qu’il y a une fongibilité des prix là-bas », a déclaré Cuban, co-fondateur de Cost Plus Drugs. Il faisait référence à Shkreli, qui a connu l’infamie à la tête de Turing Pharmaceuticals, où il a augmenté les prix d’un médicament utilisé pour traiter le sida, le paludisme et le cancer de plus de 5 000 %.

Quelque 18 millions d’Américains n’ont pas pu payer leurs ordonnances, selon une enquête réalisée l’année dernière par Gallup et West Health.

Cubain, mieux connu comme milliardaire d’Internet, Aquarium à requins investisseur et propriétaire des Dallas Mavericks, a été largement salué pour avoir contribué à réduire les prix des médicaments sur ordonnance pour les Américains. Cost Plus Drugs affirme qu’il permet aux clients d’économiser de l’argent en contournant les gestionnaires de prestations pharmaceutiques typiques, qui négocient les prix des médicaments pour les employeurs et les gouvernements, mais ont été critiqués pour ne pas avoir suffisamment répercuté les économies sur les consommateurs. Alors que le service de Cuban est destiné aux personnes sans assurance ou avec des franchises élevées, Cuban pense que la création d’un système de tarification transparent – Cost Plus facture aux clients le coût des médicaments plus 15%, des frais de pharmacie de 3 $ et des frais d’expédition de 5 $ – aidera à réduire les coûts des primes. pour tout le monde.

Shkreli a récemment riposté à Cuban dans une newsletter Substack affirmant que le milliardaire avait exagéré les économies de coûts de son entreprise. Au début de cette année, Shkreli a été banni de l’industrie pharmaceutique et condamné à une amende de 64 millions de dollars. Il a été emprisonné pour une accusation sans rapport avec lui et libéré ce printemps.

La société cubaine n’y travaille que depuis environ sept mois maintenant, il reste donc à voir dans quelle mesure elle peut aider à remédier aux coûts des médicaments sur ordonnance pour les Américains.

“Si quelqu’un venait vers vous et vous disait : ‘Voici un moyen pour nous de changer un énorme problème et d’améliorer la vie des gens et vous pouvez probablement, sinon gagner de l’argent, au moins atteindre le seuil de rentabilité'”, a déclaré Cuban au public. « Pourquoi ne le ferais-tu pas ? »