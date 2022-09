Mark Cuban dit que bon nombre de ses accords d’investissement “Shark Tank” sont des flops

Après 13 saisons sur “Shark Tank” d’ABC, Mark Cuban estime qu’il a eu à peu près autant de succès que de ratés.

Certaines de ses offres à l’écran ont très bien fonctionné, dit-il. D’autres, pas tellement. Tel est le risque d’investir. Mais même en ce qui concerne ceux qui l’ont finalement laissé se gratter la tête, Cuban a déclaré à CNBC Make It qu’il n’avait “aucun regret”.

Selon la propre estimation de Cuban, environ un sur quatre de ses accords “Shark Tank” “a très bien marché ou l’a écrasé”, a-t-il déclaré. a déclaré à un affilié local de Denver ABC le vendredi. “Cinquante pour cent … ont été bons et continuent d’avancer, et 25% où je me dis juste : ‘Qu’est-ce que je pensais ?'”

Un exemple notable : Cuban a mis en évidence le Breathometer, présenté comme “le premier alcootest pour smartphone au monde”, comme son pire investissement “Shark Tank” à ce jour. Cuban a déclaré avoir perdu environ 500 000 dollars sur l’accord, après avoir investi dans l’entreprise en 2013.

“C’était ma plus grosse raclée”, a déclaré Cuban à CNBC Make It en juillet.

Au total, l’investisseur milliardaire a conclu plus de 200 transactions à l’écran d’une valeur de plus de 61 millions de dollars au cours de son passage dans l’émission, selon un récent devis en ligne. En Lundi, Cubain dit à Forbes que le chiffre réel est plus proche de 29 millions de dollars : Pas toutes les offres représenté sur le spectacle jusqu’à la clôture.

Cuban dit que ses accords “Shark Tank” ne visent pas toujours uniquement à générer de gros rendements financiers. “Je suis d’accord avec ça avec mes sociétés ‘Shark Tank'”, Cubain a écrit sur Twitter en juillet. “Je ne fais pas le spectacle pour obtenir les meilleurs investissements. Et je n’investis pas toujours parce que je pense que je vais gagner de l’argent. Parfois, mes offres sont purement pour aider quelqu’un ou envoyer un message.”

C’est pourquoi cela ne semble pas le déranger de ne pas être encore dans le noir en ce qui concerne ses investissements totaux dans la série. En juillet, Cuban a dit au Podcast “Envoi complet” qu’il a subi une perte nette sur tous ses investissements “Shark Tank” jusqu’à présent. Il a précisé plus tard qu’il voulait dire “sur une base de trésorerie”, ne tenant compte que des investissements qu’il a déjà quittés.

“Je n’ai pas sorti plus que ce que j’ai investi. Mais cela ne tient pas compte de toutes les entreprises en cours d’exploitation et de leurs évaluations”, a déclaré Cuban à CNBC Make It à l’époque.

Les transactions qui échouent sont inévitables pour investir, selon Kevin O’Leary, une autre star de “Shark Tank”. “Vous faites 10 investissements, vous obtenez deux à trois énormes succès. Et cela paie pour les sept autres [failed investments]”, a déclaré O’Leary à CNBC Make It le mois dernier.

Pourtant, Cuban dit qu’il commence à réfléchir au moment où il devrait s’éloigner de “Shark Tank” pour se concentrer sur ses propres entreprises, y compris la nouvelle pharmacie en ligne Cost Plus Drugs.

“Une partie de moi veut arrêter” Cubain dit à Forbes En Lundi.

L’investisseur n’a proposé aucun calendrier pour le moment où il pourrait quitter le programme populaire, mais a déclaré que l’émission pourrait probablement résister à sa sortie : “Ils survivront bien sans moi.”

Divulgation: CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau sur “Shark Tank”.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Pourquoi Mark Cuban a appelé ce PDG de «Shark Tank» qui a apporté des millions «un excellent cas pour ce qu’il ne faut pas faire»

Barbara Corcoran à la start-up “Shark Tank” : cette erreur mentale courante est “le plus grand danger” pour votre réussite