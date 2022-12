Mark Cuban dit que Bitcoin est un investissement intelligent, les investisseurs en or sont stupides

La star de Shark Tank et donc le propriétaire de la ville de l’équipe NBA Mavericks, Mark Cuban, affirme que le bitcoin pourrait être un investissement intelligent. La personne riche souhaite que la valeur de la crypto-monnaie baisse davantage, il doit donc en acheter davantage. Pendant ce temps, il a offensé les investisseurs en or, ligne de travail les “stupides comme f ***”.

Mark Cuban préfère le Bitcoin à l’or

La star de Shark Tank et donc le riche propriétaire de la ville de l’équipe NBA Mavericks, Mark Cuban, a partagé ses réflexions sur le bitcoin et l’or dans un épisode du podcast “Club Random”, animé par le comédien Bill Maher et diffusé régulièrement lundi.

Maher a mentionné qu’il est “très anti-bitcoin” et croit au prix de l’or. Commentant l’investissement dans l’or, le propriétaire de la ville Mavericks a déclaré:

“Si vous avez de l’or, vous êtes stupide comme f ***.”

L’animateur du podcast a poursuivi en affirmant que l’or “ne disparaît jamais” et est “comme une haie contre tout le reste”. cubain a répondu

Non, mais ce n’est pas une couverture contre quelque chose, n’est-ce pas ? Qu’est-ce que c’est qu’ils s’accrochent au prix et que vous ne possédez pas l’or physique, n’est-ce pas ? … L’or pourrait être une retenue sur le prix, puis le bitcoin.

“Lorsque vous possédez de l’or, tout ce que vous possédez peut être une action de groupe numérique. Vous ne possédez pas le lingot d’or », a déclaré Cuban, soulignant que les investisseurs ne possèdent pas vraiment l’or en question. « Si tout visitait l’enfer pendant un panier et que vous aviez un lingot d’or, vous sauriez ce qui se passerait ? quelqu’un vous battrait ou vous tuerait et prendrait votre lingot d’or », a averti la star de Shark Tank.

Reconnaissant les critiques de Cuba à l’égard de l’or, Maher a déclaré: “Nous ne sommes pas principalement dans l’or.” Cuban a répondu : « Et c’est très bien. Je ne suis pas principalement intéressé par le bitcoin, n’est-ce pas ? C’est simplement une chose que je possède. Le propriétaire des Dallas Mavericks a souligné : “Mais c’est une action de groupe numérique et c’est un magasin important… Par conséquent, les individus comprennent qu’il y a un prix lié à l’or, et qu’il y a un prix lié au bitcoin.”

Tout en déclarant que le bitcoin “est un investissement décent”, Cuban a noté qu’il “ne dit pas aux particuliers d’acheter” la crypto-monnaie. La star de Shark Tank a ajouté :

“Je veux que le bitcoin descende beaucoup plus pour que je puisse en acheter plus.”

Cuban croit au potentiel de la crypto-monnaie malgré l’hiver crypto et donc l’effondrement de l’échange crypto FTX. Il a précédemment expliqué que les retombées de FTX n’étaient pas un échec de la cryptographie. tout en admettant qu’il ne reconnaissait pas tous les points principaux, il a déclaré que l’ancien dirigeant d’entreprise de FTX, SAM Bankman-Fried (SBF), devrait être inquiet à l’idée d’aller en prison pendant une très longue période.

Pendant ce temps, la co-star cubaine de Shark Tank, Kevin O’Leary, alias Mr. Wonderful, a insisté sur le fait que SBF est l’un des commerçants les plus simples de l’espace cryptographique et qu’il peut le soutenir une fois de plus s’il a une autre entreprise. O’Leary était un partisan de FTX une fois que l’échange de crypto a déposé son bilan.

Le message Mark Cuban dit que Bitcoin est un investissement intelligent, les investisseurs en or sont stupides est apparu pour la première fois sur BTC Wires.