Mark Cuban, d’autres investisseurs, ont investi 250000 $ dans la société de technologie de basket-ball GRIND

Thomas Fields, fondateur de GRIND basketball. Source: GRIND

Le terme est devenu populaire dans le basketball professionnel, mais Thomas Fields a vraiment « fait confiance au processus » en attirant de l’argent auprès d’investisseurs, dont Mark Cuban, pour développer son entreprise. Fields est le fondateur de MOUDRE, une entreprise d’équipement de sport, et a convaincu le propriétaire des Dallas Mavericks de racheter l’entreprise. Le natif de Houston, âgé de 26 ans, a reçu 250000 $ de son apparence sur « Shark Tank » pour sa machine de tir portable. Dans une interview accordée à CNBC mercredi, quelques jours après son apparition le 7 mai sur « Shark Tank », Fields a rappelé le processus de lancement de GRIND à Mach 2020, quelques jours avant la fermeture des sports en raison de Covid-19. «C’était littéralement deux semaines avant que la pandémie ne frappe», a déclaré Fields. «Après cela, nous opérions dans un monde Covid, donc nous ne savons même pas à quoi ressemble ce monde non-Covid.

Lancer les requins

Sur le plan commercial, Fields a déclaré que GRIND avait bien fonctionné pendant la pandémie. La machine de basket-ball est configurée pour un seul utilisateur et renvoie automatiquement le ballon au joueur, permettant 1000 tirs par heure. Fields a déclaré que la société avait généré environ 217 000 dollars de ventes au cours des cinq premiers mois, car des verrouillages étaient en place et les grands rassemblements interdits. Le produit se vend actuellement 1595 $, selon son site Internet. Sur Amazon, des machines de tir similaires sont répertoriées pour plus de 5000 $. Et Fields note que GRIND se plie dans un sac de sport en 90 secondes, pèse environ 100 livres et qualifie le produit de «abordable et accessible à tout athlète qui le souhaite». Interrogé sur les ventes actuelles, Fields a refusé de révéler des chiffres, invoquant des problèmes de confidentialité pour ses nouveaux partenaires. « Shark Tank » a invité Fields à la série après six séries d’entretiens, avec le lancement final en septembre dernier à Las Vegas.

Mark Cuban sur « Shark Tank » d’ABC Jessica Brooks

Sa fiancée a postulé à l’émission avant le lancement de la société. Fields a déclaré qu’il avait regardé des épisodes précédemment enregistrés, diffusés sur CNBC, et pris des notes. Et alors qu’il était en quarantaine à Las Vegas avant de rencontrer les requins, il a poursuivi son étude du processus de son pitch unique. « Tout ce que je pouvais faire était de m’entraîner », a déclaré Fields, ajoutant qu’il était en « mode exécution » à son arrivée. Il a lancé un casting comprenant le cubain, le nouveau propriétaire des Timberwolves du Minnesota Alex Rodriguez, le contributeur de CNBC Kevin O’Leary et la femme d’affaires Barbara Corcoran. Après le pitch, il a obtenu deux investisseurs – Cubain et Corcoran – qui ont pris 25% de la société. « J’adore le produit », a déclaré Cuban à CNBC dans un e-mail. « J’en ai commandé un pendant le tournage du spectacle. » Ajout de Fields: « C’était formidable de le traverser, et après avoir appris que ces deux-là croyaient en moi en tant qu’entrepreneur et aimaient le produit, c’était plus que suffisant pour dire que l’entreprise allait être quelque chose de spécial. »

Piles non incluses

Peu de temps après avoir récapitulé le spectacle, Fields a rappelé davantage le processus de GRIND. Il a souligné 2017 alors qu’il se remettait de quatre chirurgies du LCA, l’une des blessures les plus extrêmes dans le sport, en particulier le basket-ball. C’est à ce moment-là que Fields savait que se rendre à la National Basketball Association n’était pas réalisable. Fields a déclaré qu’il avait appris à souder grâce à un ami et a commencé à travailler sur le concept de la machine GRIND. Il a lancé les premiers investisseurs, mais personne n’a fourni d’argent. Il a donc commencé à travailler pour Raising Cane’s, une chaîne de restauration rapide populaire et un lave-auto local, économisant près de 25 000 $. Fields a déclaré qu’il était devenu un «ingénieur en mécanique autodidacte», se payait 300 $ par mois et travaillait sur des prototypes et des preuves de concept dans son garage. «Il suffit de perfectionner la machine et de la rendre géniale», se souvient Fields. Même Rodriguez a salué la persistance de Fields sur les réseaux sociaux. « J’ai eu beaucoup d’amour, mais il a fini par être éliminé », a déclaré Fields à propos de Rodriguez. Aujourd’hui, les machines de tir sont fabriquées dans l’Idaho et Fields compte huit employés, dont quatre ingénieurs. GRIND a également décroché un contrat d’équipe NBA avec les San Antonio Spurs, qui utilisent la machine pour leurs camps de jeunes. « Nous avons ciblé les Spurs parce qu’ils ont la meilleure et la plus grande organisation de jeunes de la NBA », a déclaré Fields. «C’était stratégique et nous n’avons pas établi de partenariat avec eux parce qu’ils étaient à proximité». GRIND travaille sur une batterie qui peut être ajoutée à la machine. C’était l’une des préoccupations de Cuban avant d’investir. La machine utilise une rallonge pour l’alimentation, ce que Fields a noté que Cuban lui a dit que le produit n’était pas portable car il avait encore besoin d’une prise de courant. « En fin de compte, nous ne voulons pas que les clients se promènent avec des rallonges de 100 pieds », a déclaré Fields. « Nous voulons qu’ils soient prêts à partir et inquiets de s’améliorer. »

Ambitions de Nike et Peloton