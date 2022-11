Mark Cuban croit toujours à la crypto malgré l’effondrement de FTX

Malgré les perspectives optimistes de Cuba sur la cryptographie, il a une critique acerbe de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.

“Avec FTX maintenant, c’est quelqu’un qui dirige une entreprise qui est juste stupide comme cupide”, a déclaré Cuban lors d’un discours à un Conférence Sports Business Journal le 11 novembre.

L’effondrement de FTX devrait avoir un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’industrie de la cryptographie. Multicoin Capital, l’une des principales sociétés de crypto-venture ayant des actifs liés à FTX, a déclaré aux investisseurs qu’elle s’attend à ce que de nombreuses sociétés commerciales soient anéanties et fermées dans les semaines à venir au milieu des retombées.

Cependant, Cuban ne considère pas les événements récents qui ont secoué le marché de la cryptographie comme des “explosions de crypto”, mais plutôt comme des “explosions bancaires”. il a récemment tweeté. Cela inclut le prêt de fonds à la mauvaise entité.

Cuban est un investisseur de longue date dans les crypto-monnaies. Au fil des ans, il a investi dans Ethereum et d’autres pièces numériques, NFT et de nombreuses sociétés de blockchain.

En fait, “80% des investissements que je fais qui ne sont pas sur ‘Shark Tank’ sont dans ou autour des crypto-monnaies”, a-t-il déclaré lors d’un épisode de “Le problème avec Jon Stewart” podcast le 12 janvier.

Cependant, certains experts financiers déconseillent d’investir trop dans la cryptographie. “Les crypto-monnaies sont un jeu de confiance par excellence”, a déclaré James Royal, journaliste principal à Bankrate, à CNBC Make It.

“À l’exception des pièces dites stables, les prix de la cryptographie sont entièrement soutenus par la croyance en leur avenir, et non par un fondement fondamental, tel que des actifs ou des flux de trésorerie”, déclare Royal.

Il est important de noter que la crypto-monnaie est un actif très volatil qui est soumis à des fluctuations erratiques de valeur. Puisqu’il n’y a aucune garantie que vous réaliserez un profit sur votre investissement, les experts financiers conseillent généralement de ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre potentiellement.

