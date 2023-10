Mark Cuban Cost Plus Drug Company s’associe à une société de coordination des soins aux personnes âgées

Avanlee Care, une entreprise spécialisée dans la coordination des soins aux personnes âgées, a annoncé son intégration Marquez les offres de Cuban Cost Plus Drug Company (MCCPDC) dans son application Ava pour fournir des médicaments abordables aux soignants et à leurs proches.

Avanlee a lancé son application en 2021qui vise à améliorer la technologie existante en matière de soins aux personnes âgées en combinant les outils et services nécessaires en un seul endroit pour les aidants familiaux non rémunérés.

Les soignants peuvent accéder à des outils de gestion des soins personnels, trouver des guides de formation et de développement des compétences, surveiller à distance les parents vieillissants et constituer une équipe de soutien personnalisée.

Les personnes soignées peuvent utiliser Ava pour suivre leurs médicaments, surveiller leurs données biométriques et planifier des événements. Les utilisateurs peuvent également faire leurs achats et planifier des livraisons chez Walmart, grâce au partenariat de l’entreprise avec le géant de la vente au détail créé l’année dernière.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs d’Avanlee Care auront accès à la pharmacie en ligne de Mark Cuban via l’application Ava.

« Le secteur de la santé a besoin de l’application Avanlee Care, Ava. Nous partageons une mission commune : réduire les coûts des médicaments prescrits, permettant ainsi d’économiser de l’argent pour l’aidant familial non rémunéré et son proche, le bénéficiaire des soins », Mark Cuban, cofondateur de Cost Plus Drug Company, a déclaré dans un communiqué.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

MCCPDC a établi de nombreux partenariats depuis son lancement en janvier de l’année dernière.

Le mois dernier, la société a annoncé une collaboration avec une société pharmaceutique multinationale Lupin Limited et la COPD Foundation vont accroître l’accès aux États-Unis à la poudre pour inhalation de bromure de tiotropium, une maladie pulmonaire obstructive chronique.

Il s’est également associé à la société basée à Salt Lake City Sélectionnez Santé et son pharmacie gestionnaire des avantages sociaux, Scripius, pour fournir un accès direct au MCCPDC aux membres du régime de santé.

En juin, MCCPDC a annoncé qu’elle travaillait avec Coherus Biosciences pour vendre Yusimry, une version biosimilaire du médicament le plus vendu Humira, à un prix réduit. Le médicament traite la maladie de Crohn, le rhumatisme psoriasique, la colite ulcéreuse, la polyarthrite rhumatoïde et d’autres affections.

Cubain a fait part de son enthousiasme concernant le partenariat à MobiHealthActualités dans un e-mail, disant : « Yusimry de Coherus change la donne. Avoir une alternative abordable à Humira améliorera la vie des patients du monde entier.

La société s’est également associée au service de santé virtuel Latino Care. EmsanaRx, basée à Zócalo Health, en Californie, RxPreferred Benefits, société basée au Tennessee, société de gestion du diabète et des maladies chroniques Diathrive Health et société de soutien aux soins contre le cancer OncoPower.

L’année dernière, le MCCPDC a annoncé son premier partenariat en matière de plan de santé avec Capital Blue Cross, dans lequel les membres de Capital pourraient utiliser directement leurs cartes d’assurance au MCCPDC.