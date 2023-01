Mark Cuban Cost Plus Drug Company s’associe à un outil numérique de traitement du cancer

Mark Cuban Cost Plus Drug Company (MCCPDC) s’associe à la société de soutien aux soins contre le cancer OncoPower pour proposer des médicaments sur ordonnance à un coût réduit via une plate-forme appelée Medication Savings Suite.

La suite sera intégrée à l’outil Pill Reminder d’OncoPower, qui alertera les patients des options de médicaments génériques moins chers disponibles via le MCCPDC lorsque les patients enregistreront un nouveau médicament dans l’outil.

OncoPower offre des conseils aux patients en oncologie, des groupes de soutien communautaire contre le cancer, des vidéos éducatives, un accès à des experts et des informations sur les essais cliniques.

“Nous sommes ravis de travailler avec OncoPower pour faire baisser les prix des médicaments sur ordonnance pour les consommateurs”, a déclaré Alex Oshmyansky, PDG de Mark Cuban Cost Plus Drug Company, dans un communiqué. « Cost Plus Drugs et OncoPower partagent l’objectif commun d’offrir aux consommateurs le prix le plus bas possible pour leurs médicaments sur ordonnance. Avec Cost Plus Drugs, les consommateurs peuvent être sûrs qu’ils obtiennent un prix équitable et la commodité de médicaments envoyés directement à leur domicile.

LA GRANDE TENDANCE

Plus tôt ce mois-ci, le MCCPDC a annoncé un partenariat avec le gestionnaire des prestations pharmaceutiques RxPreferred Benefits, marquant la troisième collaboration PBM de l’entreprise. La société s’était précédemment associée à EmsanaRx et La bonne façon.

“Nous travaillons à l’ajout de partenariats avec des PBM qui partagent notre mission de tarification majorée, de transparence et d’absence de rabais. RxPreferred nous aidera à étendre notre mission”, a déclaré Mark Cuban. MobiHealthNews dans un e-mail en décembre.

En octobre, le MCCPDC, basé au Texas, a annoncé son premier partenariat de plan de santé avec Capital Blue Cross, qui permet aux membres de Capital et aux organisateurs communautaires d’accéder à des médicaments à moindre coût via la plateforme du MCCPDC.