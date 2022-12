Mark Cuban Cost Plus Drug Company s’associe à PBM EmsanaRx

Mark Cuban Cost Plus Drug Company (MCCPDC) a annoncé un partenariat avec le gestionnaire de prestations pharmaceutiques EmsanaRx pour permettre aux employeurs et aux employés d’accéder à des médicaments sur ordonnance à moindre coût via une nouvelle plateforme appelée EmsanaRx Plus.

EmsanaRx Plus est une plateforme de médicaments à prix réduits supplémentaires conçue spécifiquement pour les employeurs. Il utilise la capacité d’EmsanaRx à s’intégrer aux prestations pharmaceutiques parrainées par l’employeur, et les employés peuvent utiliser les prestations de leur régime de santé tout en accédant à leurs médicaments via la plateforme.

MCCPDC est une société d’utilité publique et une pharmacie en ligne qui fournit des médicaments à moindre coût en travaillant directement avec les distributeurs et les fabricants.

EmsanaRx est un gestionnaire de prestations pharmaceutiques pour les employeurs autofinancés lancé par le groupe national d’employeurs Buyer Business Group on Health (PBGH) en 2021.

Le partenariat étend le MCCPDC du marché direct aux consommateurs au marché des employeurs.

LA GRANDE TENDANCE

MCCPDC a annoncé son intégration dans La plateforme de Rightway Health en septembre, permettant aux membres du gestionnaire des prestations pharmaceutiques d’accéder au MCCPDC.

En octobre, le MCCPDC, basé au Texas, a annoncé son premier partenariat de plan de santé avec Capital Blue Cross, qui permet aux membres de Capital et aux organisateurs communautaires d’accéder à des médicaments à moindre coût via la plateforme du MCCPDC.

Le MCCPDC a déployé son propre pharmacie numérique plus tôt cette année.

Pharmacie Amazone est devenu un autre acteur important dans le domaine de la pharmacie en ligne après avoir acquis la pharmacie virtuelle PillPack en 2018.

En mars, il a annoncé un partenariat avec les plans Blue Cross Blue Shield dans cinq États et le gestionnaire des prestations pharmaceutiques Prime Therapeutics pour offrir une carte de réduction sur les ordonnances.