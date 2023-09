Mark Cuban Cost Plus Drug Company s’associe à la société pharmaceutique COPD Foundation

Mark Cuban Cost Plus Drug Company (MCCPDC) s’associe à la société pharmaceutique multinationale Lupin Limited et à la COPD Foundation pour élargir l’accès à la poudre pour inhalation de bromure de tiotropium aux patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique aux États-Unis.

La maladie pulmonaire obstructive chronique est une maladie pulmonaire inflammatoire chronique qui obstrue la circulation de l’air des poumons et provoque des problèmes respiratoires.

Le bromure de tiotropium traite les maladies pulmonaires en relaxant les muscles autour des voies respiratoires pour permettre une respiration plus facile.

La poudre pour inhalation de bromure de tiotropium, proposée par la société pharmaceutique basée à Mumbai, est la forme générique de Spiriva HandiHaler de Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, basée en Allemagne.

« Nous sommes ravis de travailler avec Lupin et la COPD Foundation pour faire baisser les prix des médicaments sur ordonnance pour les consommateurs », a déclaré Alex Oshmyansky, PDG de Mark Cuban Cost Plus Drug Company. « Cost Plus Drugs, Lupin et la COPD Foundation partagent tous un objectif commun : offrir aux consommateurs le prix le plus bas possible pour leurs médicaments sur ordonnance. Avec Cost Plus Drugs, les consommateurs peuvent être sûrs qu’ils obtiennent un prix équitable et la commodité d’un médicament envoyé directement à leurs maisons. »

LA PLUS GRANDE TENDANCE

La BPCO touche 15 millions d’adultes aux États-Unis et constitue la quatrième cause de décès aux États-Unis. selon le NIH Heart, Lung and Blood Institute.

Parmi les autres sociétés de santé numérique axées sur l’aide aux patients atteints de BPCO, citons la société basée au Connecticut. Wellinks, qui propose une plateforme numérique et des appareils connectés pour la BPCO, et Kaia Health, basée à New York, qui propose des capacités cliniques et des services de traitement aux patients atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques aux États-Unis et en Europe.