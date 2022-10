Mark Cuban Cost Plus Drug Company annonce le premier partenaire de régime de santé

Capital Blue Cross et Mark Cuban Cost Plus Drug Company (MCCPDC) ont annoncé une collaboration pour permettre aux membres de Capital et aux organisateurs communautaires d’accéder à des médicaments sur ordonnance à moindre coût via MCCPDC.

MCCPDC est une société d’utilité publique et une pharmacie en ligne qui offre aux patients un accès aux médicaments à moindre coût en travaillant directement avec les distributeurs et les fabricants, en contournant ce que Mark Cuban a appelé “les intermédiaires.”

L’entreprise facture le coût du MCCPDC plus une marge de 15 %, un 3 $ de frais d’exécution et d’expédition par ordonnance.

Site de la capitale indique que si les membres ont une couverture d’ordonnance de Capital Blue Cross, ils devront payer leurs médicaments, puis soumettre une demande de remboursement si les médicaments sont couverts par leur régime.

En 2023, les membres de Capital peuvent utiliser leur carte d’assurance directement au MCCPDC.

« La collaboration de Capital avec Cost Plus Drugs nous aidera à offrir des médicaments à moindre coût aux membres et aux non-membres dans toute notre zone de service, offrant un soulagement bien nécessaire à ceux qui ont du mal à payer leurs médicaments vitaux – et parfois vitaux – », Capital Le président et chef de la direction de Blue Cross, Todd Shamash, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Selon deux rapports publiés récemment par le Département américain de la santé et des services sociauxles prix des médicaments ont augmenté au-delà du taux d’inflation, illustrant l’urgence de s’attaquer aux coûts croissants des ordonnances.

Transparent, une plateforme de soins de santé pour les employeurs auto-assurés, propose Transcarent Pharmacy Care, permettant aux membres de rechercher les options de médicaments les moins chères et de comparer les prix entre les pharmacies. Les membres de l’entreprise peuvent également transférer une ordonnance avec l’application de Transcarent si nécessaire.

Lancement de la société de technologie de la santé Prescryptive Health MyRx.io, une plate-forme mobile permettant aux utilisateurs d’accéder aux services de la pharmacie, tels que la recherche d’informations sur les prestations d’ordonnance, l’achat de médicaments et la planification de rendez-vous pour les vaccins ou d’autres soins fournis par la pharmacie.

La plate-forme fournit également aux utilisateurs des suggestions sur les options de médicaments alternatifs dont ils peuvent discuter avec leur médecin, comparer les prix des plans de trésorerie et de santé et trouver des coupons du fabricant.