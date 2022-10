Mark Cuban attribue au premier emploi dans le domaine de la technologie la stratégie d’entrevue avec des questions trompeuses

Il y a quarante ans, Mark Cuban n’était pas assis sur le terrain lors des matchs de basket des Dallas Mavericks ni sur les terrains de l’émission “Shark Tank” d’ABC – il partageait un appartement de trois chambres avec cinq colocataires.

Ensuite, il a décroché son premier emploi dans la technologie en tant que vendeur de logiciels PC dans une entreprise appelée Your Business Software. Mais en un ancien article de blogquel cubain récemment partagé sur Twitter, le milliardaire a révélé qu’il n’avait presque pas décroché le rôle conséquent. Il n’avait aucune expérience et “essayait de sortir tous les trucs d’entrevue que je connaissais”.

Les enquêteurs n’ont pas été impressionnés, a écrit Cuban, jusqu’à ce qu’il réponde à une question : “Que faites-vous si un client a une question sur un progiciel et que vous ne connaissez pas la réponse ?”

Comme le raconte Cuban, il y a eu une longue pause. “Après qui sait combien de temps, j’ai laissé échapper que” je chercherais dans le manuel et je trouverais la réponse pour eux “”, a écrit Cuban. « Ding ding ding… [the interviewer] J’ai juste adoré la réponse.”

La question a été conçue pour évaluer le niveau de confiance d’un candidat à un emploi – pour voir s’il se figeait, refusait d’admettre qu’il ne savait pas quelque chose ou avalait sa fierté et cherchait une réponse juste devant un client. Cuban ne savait pas que c’était une question piège, alors il y a répondu honnêtement, trébuchant sur la bonne réponse.

Le pied dans la porte de l’industrie technologique était tout ce dont Cuba avait besoin : moins d’une décennie plus tard, en 1990, il a créé puis vendu la société informatique d’intégration de systèmes MicroSolutions pour 6 millions de dollars. Sa prochaine entreprise, la société de radio Internet Broadcast.com, a été acquise par Yahoo en 1999 pour 5,7 milliards de dollars en actions.

Cubain a acheté une participation majoritaire dans les Dallas Mavericks pour 285 millions de dollars pour une participation majoritaire l’année suivante, raconte-t-il à CNBC Make It.

Ironiquement, Cuban dit que les meilleurs entrepreneurs se mentent souvent à eux-mêmes, au moins un peu. “Derrière le mensonge se trouvent les” wantrepreneurs “”, a-t-il déclaré lors d’un événement de la Startup Week de Dallas en 2019. “Les gens qui parlent de le faire, mais ne franchissent pas cette étape. Et puis vous vous mentez un peu et vous dire, ‘Je peux le faire.’ Tu as moins peur, mais tu sais que tu peux le faire. Tu fais un petit pas.”

Vous ne pouvez tout simplement pas mentir aux personnes qui vous entourent, en particulier lors des entretiens d’embauche. En 2019, un rapport conjoint du site américain de conseil en carrière TopInterview et plateforme de recherche d’emploi CV-Bibliothèque ont découvert que l’honnêteté était l’un des cinq traits de personnalité les plus recherchés chez les employés.

Kevin O’Leary, l’autre star cubaine de “Shark Tank”, ressent la même chose. En mai, O’Leary a déclaré à CNBC Make It que son meilleur conseil aux candidats était de dire la vérité.

“Les grands responsables des ressources humaines ont une compétence innée pour sentir le taureau —-“, a-t-il déclaré. “Ils savent quand vous leur mentez, parce que [detecting that is] ce qu’ils font 24h/24 et 7j/7.”

Cette histoire a été mise à jour pour refléter que Cuba a acheté une participation majoritaire dans les Dallas Mavericks pour 285 millions de dollars en 2000.

