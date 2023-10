Mark Cuban affirme que la clé du succès des ventes est d’aider les gens

Cuban a ensuite vendu des cartes de baseball et travaillé comme vendeur chez Your Business Software, un détaillant de logiciels PC à Dallas, au Texas. Cuban a établi des liens solides avec ses clients chez Your Business Software. C’est avec leur aide qu’il a pu créer MicroSolutions, sa première entreprise, qu’il a ensuite revendue pour 6 millions de dollars.

Lorsqu’il vendait à ses clients, Cuban remarquait que chaque client disait quelque chose qui montrerait à quel point les sacs poubelles rendraient la vie plus simple. « Bien sûr, cela rend les choses plus faciles, je n’ai pas besoin de transporter cette grosse boîte », répondraient ses clients à Cuban, a-t-il déclaré à GQ.

La clé pour devenir un excellent vendeur, a-t-il déclaré à GQ, est de comprendre ce que votre client pourrait utiliser, puis de répondre à ce besoin. « Je dis toujours à nos vendeurs : ‘Mettez vos clients en mesure de réussir et vous réussirez' », a déclaré Cuban.

Cependant, pour y parvenir, vous devez être qualifié, préparé et capable de trouver la meilleure solution. La dernière chose que vous souhaitez, c’est que vos clients disent que vous avez survendu ou que vous avez sous-livré.

Faites savoir à vos clients que vous avez quelque chose de précieux à offrir, a-t-il déclaré, que vous comprenez leurs problèmes et que vous pouvez les trouver. « une meilleure solution« .

Beaucoup des études montrent le lien entre une grande empathie et de meilleures performances commercialesremontant à près de 50 ans aux recherches menées par psychologues David Mayer et Herbert M. Greenbergmontrant que les personnes plus compréhensives ont tendance à être de meilleurs vendeurs.

Les conseils de Cuban pour apprendre à connaître vos clients et leurs problèmes, puis leur proposer des solutions utiles, sont également essentiels si vous souhaitez développer une entreprise florissante. Dans le cadre de la série Amazon Insights for Entrepreneurs en 2018, Cuban a déclaré que la clé pour être un entrepreneur est de donner la priorité aux ventes et de savoir que « vendre, c’est aider ».

« Le concept même d’être un bon vendeur ne consiste pas à savoir qui peut parler le plus rapidement, mais à prendre le temps de comprendre les besoins de la personne à qui vous vendez », a déclaré Cuban. « Vous devez être capable de vendre et savez-vous qui doit être le plus gros vendeur de votre entreprise ? Vous. »

