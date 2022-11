Mark Cuban a utilisé un pitch de 14 secondes pour gagner de l’argent lors de son premier travail de vente

Certains enfants gagnent de l’argent supplémentaire en gérant des stands de limonade. Mark Cuban, 12 ans, vendait des sacs poubelles en porte-à-porte.

L’entrepreneur en série milliardaire et propriétaire des Dallas Mavericks a récemment déclaré Magazine GQ qu’un ami de la famille lui a donné l’opportunité, marquant son tout premier emploi dans la vente. L’ami a vendu des boîtes cubaines de sacs poubelles pour 3 $, afin que Cubain puisse faire demi-tour et les vendre dans le quartier à 6 $, pour économiser de l’argent pour des baskets.

Cuban a déclaré qu’il avait développé un argumentaire de 14 secondes pour chaque client. Il frappait aux portes, se présentait et demandait aux clients s’ils utilisaient des sacs de garage. Ensuite, il donnait son numéro de téléphone et proposait d’apporter personnellement plus de boîtes chaque fois qu’ils appelaient.

“C’était comme ça : ‘Salut, je m’appelle Mark. Tu utilises des sacs poubelles ? J’ai beaucoup de choses pour toi, et chaque fois que tu as besoin de sacs poubelles, tout ce que tu as à faire, c’est de m’appeler et je’ Je les mettrai à l’arrière de mon wagon et je les ramènerai directement chez vous », se souvient-il.

“C’était ma première entreprise: la première, probablement la seule, société d’abonnement porte-à-porte pour sacs de garage au monde”, a ajouté le panéliste de “Shark Tank” d’ABC.

L’avantage du bref argumentaire était d’expliquer la valeur de son entreprise le plus rapidement possible, ce qui maximisait son temps et celui de ses clients.

Cuban a emporté cette leçon avec lui en vieillissant, vendant des timbres et des pièces de monnaie tout au long de son adolescence. Finalement, son objectif s’est déplacé de l’accumulation d’argent vers la recherche d’opportunités qui l’aideraient à “contrôler mon propre temps”, a-t-il déclaré.

Il semble toujours accorder une grande valeur au temps. En 2020, Cuban a déclaré au podcast “Raising the Bar” qu’il recevait environ 1 000 pitchs par e-mail par jour – et il ne les juge que sur leurs premières phrases.

“Je lirai le ou les deux premiers paragraphes, et si c’est quelque chose qui attire mon attention et qui est intéressant, et que je pense être avant-gardiste, alors je commencerai simplement à les émailler de questions”, a-t-il déclaré.

En 2017, Cuban a parlé à South By Southwest de l’impact qu’une seule phrase peut avoir. Il se souvient avoir reçu un e-mail froid en 2012 d’Adam Lyons, le fondateur alors âgé de 25 ans de la start-up de comparaison d’assurance The Zebra.

L’e-mail était un argumentaire d’investissement, et son objet court, “Vous voulez perturber l’industrie de l’assurance?” attiré l’attention de Cuba.

Cuban a déclaré qu’il avait répondu dans les 25 minutes et que les deux s’étaient échangés des e-mails pendant des semaines. Cuban a ensuite investi dans The Zebra, qui a depuis levé un total de 256,5 millions de dollars sur neuf cycles de financement, a déclaré un porte-parole de la société à CNBC Make It.

La société est désormais une licorne, ayant atteint une valorisation d’un milliard de dollars l’année dernière, selon une base de données de recherche financière.

Divulgation: CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau sur “Shark Tank”.

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comme Kevin O’Leary comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire