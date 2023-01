Mark Cuban a utilisé ce hack d’épicerie quand il était fauché

Mark Cuban est peut-être milliardaire aujourd’hui, mais avant de devenir un entrepreneur à succès, Cuban a dû pincer les centimes.

Alors qu’il avait la vingtaine, peu de temps après avoir déménagé à Dallas avec seulement 60 $ en poche, Cuban a essayé tous les trucs d’économie auxquels il pouvait penser pour étirer le peu d’argent qu’il avait, a-t-il dit à Bill Maher lors d’un épisode récent du “Club Random Podcast”.

L’une des stratégies de Cuba : aller dans les supermarchés au milieu de la nuit pour faire des affaires sur la nourriture.

“J’avais l’habitude d’aller à l’épicerie à minuit parce qu’ils baissaient le prix du poulet et ces gros [bags of] Des frites à 1,29 $”, a-t-il déclaré sur le podcast. “Et j’en achèterais un tas.”

Certains marchés offrent encore des réductions pour les acheteurs de fin de soirée, selon un rapport Instacart 2021. Le soir, ils peuvent marquer des articles périssables qui ne dureront que le lendemain, comme des produits frais, de la viande et des produits de boulangerie.

Plus généralement, les grandes épiceries proposent des offres certains jours de la semaine. Plusieurs épiceries commencent les spéciaux hebdomadaires le mercredi, selon le Instagram rapport. C’est probablement parce que la majeure partie de leurs clients achètent le week-end, analyste et fondateur de Supermarket Guru Phil Lempert dit AUJOURD’HUI en 2018.

Cuban, qui vivait dans un appartement de trois chambres avec six colocataires à l’époque, ne cherchait pas seulement des offres sur la nourriture. Il a dit à Maher que même s’il avait besoin de se rendre à son poste de barman et de se rendre à des entretiens d’embauche, il ne pouvait pas se permettre une voiture.

Cuban avait des “cartes de crédit découpées” et des “agents de recouvrement” sur ses traces, a-t-il déclaré à Maher. Mais un jour, il était avec ses amis quand il a vu un véhicule abandonné sur le bord de la route. Ils se sont arrêtés et la voiture semblait en bon état. Mieux encore, il était déverrouillé et avait une épaisse enveloppe pleine de papiers de prêt sur le siège avant.

“Ce n’était pas foutu”, a expliqué Cuban. “Je savais par expérience personnelle que quelqu’un l’avait abandonné parce qu’il ne pouvait pas effectuer les paiements.”

Il a pris les papiers et a appelé la banque le lendemain. Cuban a demandé s’il pouvait prendre en charge les paiements, et la banque a accepté.

D’autres personnes dans la vingtaine ne seraient probablement pas en mesure de copier sa stratégie au bord de la route, a-t-il déclaré à Maher. Après tout, tout le monde ne peut pas compter sur la recherche d’une voiture en état de marche laissée intacte sur le bord de la route. De plus, Cuban a souligné qu’il est presque impossible de nos jours d’éviter un assistant automatisé lorsque vous appelez la banque.

Pourtant, Cuban a déclaré dans le passé que ses jours de grattage l’avaient aidé à le motiver. “Je n’avais rien. Donc je n’avais rien à perdre, n’est-ce pas? Il s’agissait de foncer,” Cubain a déclaré au Dallas Morning News dans une interview de 2011.

Cette attitude a conduit Cuban à essayer de vendre des logiciels, bien qu’il ait été licencié de plusieurs emplois. Il a ensuite lancé sa propre entreprise de conseil en informatique, MicroSolutions, qu’il a vendue pour 6 millions de dollars en 1990 à l’âge de 32 ans.

Aujourd’hui, Cuban est reconnaissant que ses expériences dans la vingtaine lui aient appris à rechercher des moyens créatifs d’économiser de l’argent et l’ont amené à profiter d’autant plus de sa richesse actuelle. Maintenant qu’il n’a plus à s’inquiéter de manquer d’argent, Cuban a dit à Maher que la meilleure partie de son succès est la liberté qu’il lui offre de choisir ce qu’il mange et le type de voiture qu’il conduit – sans parler de la façon dont il dépense son temps. journées.

“Les gens se disent : ‘Qu’est-ce qui est le mieux dans le fait d’être riche ?'”, a déclaré Cuban sur le podcast. « La liberté, non ? [And] temps. Je contrôle mon temps.”

