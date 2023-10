Mark Cuban à propos du démarrage de l’enterrement de « Shark Tank » Return Home : « Vous l’avez gâché »

Cuban et Kevin O’Leary se demandaient comment la valorisation de l’entreprise pouvait presque doubler en si peu de temps, ouvrant la voie à Truman et Houston pour faire valoir leurs arguments.

La demande est devenue plus audacieuse lorsque Truman a déclaré que Return Home était « une entreprise déficitaire » qui avait généré 350 000 $ de revenus en 2022. Lors de sa dernière collecte de fonds, « environ un an » auparavant, Return Home n’était évalué qu’à 20,6 millions de dollars, a déclaré Truman.

La startup de Truman, âgée de 4 ans, basée à Auburn, dans l’État de Washington, une entreprise d’enterrement écologique appelée Rentrer à la maison , vise à transformer les restes humains en compost en 60 à 90 jours. Il se présente comme une alternative écologique et rentable à la crémation et aux enterrements traditionnels.

D’une certaine manière, Truman avait raison : peu de gens ont une maison funéraire de référence, et peu peuvent parler en connaissance de cause de l’industrie du « compostage humain ».

Les experts qui étudient la décomposition affirment que le processus – qui est légal dans sept États – est nettement plus respectueux de l’environnement que la plupart des autres options après la mort. « Ma première réaction a été : pourquoi ne l’avons-nous pas fait avant ? » Jennifer DeBruyn, professeur de microbiologie environnementale à l’Université du Tennessee à Knoxville, a déclaré à CNBC Make It en février.

Une seule crémation, la le plus populaire option post-décès aux États-Unis, produit plus de 530 livres des émissions de dioxyde de carbone, estiment les scientifiques. « La façon dont nous mourons nous tue », a déclaré Truman dans l’émission. « La Terre a besoin d’une alternative maintenant. »

Mais de nombreux clients d’entreprises comme Return Home sont jeunes et ne mourront peut-être pas avant un certain temps : les cinq premiers clients de Truman avaient moins de 35 ans lorsqu’ils se sont inscrits, a-t-il déclaré à Make It en février. De plus, plus les États légalisent le compostage humain, plus les vents contraires culturels – notamment de la part de groupes religieux – s’intensifient, comme le rapporte Make It.

En d’autres termes, la « prise de marque » n’était pas un argument suffisant en faveur de la viabilité financière à long terme pour piéger une offre d’investissement « Shark Tank » – du moins, pas à un tel niveau de valorisation. Le juge invité Daniel Lubetzky, par exemple, a déclaré qu’il ne pourrait justifier 40 millions de dollars que « si je fermais les yeux et les gardais fermés avec Krazy Glue ».

Lors de l’émission, Truman a exprimé sa déception que les Sharks n’aient pas investi. Aujourd’hui, il maintient la valorisation de 40 millions de dollars pour deux raisons, a-t-il déclaré à Make It.

« Premièrement, notre méthode n’est pas simplement une autre goutte d’eau dans l’océan de l’industrie des soins funéraires, mais plutôt un raz-de-marée. Nous sommes la première méthode majeure de disposition des funérailles depuis la guerre civile », a déclaré Truman.

Deuxièmement, ajoute-t-il, « en fixant notre prix là où nous l’avons fait, nous demandons à chacun : quelle est la véritable valeur de soutenir un être cher dans ses heures les plus difficiles ? Notre passage dans « Shark Tank » visait à déclencher cette conversation vitale. Dans le monde d’aujourd’hui, un prix plus élevé fait souvent tourner les têtes et fait sourciller. »

