Mark Cuban a cédé la participation d’Uber qui vaudrait maintenant 2,3 milliards de dollars

Même les milliardaires se blâment pour avoir transmis des opportunités d’investissement qui se sont avérées incroyablement lucratives.

Dans le cas de Mark Cuban, il regrette de ne pas avoir investi dans Uber. Le co-fondateur d’Uber, Travis Kalanick, lui a offert la possibilité d’investir à 10 millions de dollars en 2009, et l’a refusée – parce qu’il pensait que la société de covoiturage ne valait pas tant que ça, a-t-il déclaré lors d’un récent épisode du comédien Kevin Hart. Talk-show sur le paon « Coeur à coeur. »

« Pensez-y : si je lui avais donné 250 000 $ pour un [$10 million] valorisation, ce serait des milliards », a déclaré Cuban.

Plus précisément, étant donné la capitalisation boursière d’Uber de 90,1 milliards de dollars vendredi, les 250 000 dollars de Cuba valent aujourd’hui 2,25 milliards de dollars. « Je veux dire, j’ai bien fait. Mais, quand même », a déclaré Cuban, dont la valeur nette est actuellement estimé à 5,1 milliards de dollars.

Cubain et Kalanick avaient déjà une histoire à l’époque : Cubain investi 1,7 million de dollars dans l’entreprise précédente de Kalanick, une startup de réseau peer-to-peer appelée Red Swoosh, en 2005. Lorsque Kalanick a vendu la startup à la société de services cloud Akamai en 2007 pour 18,7 millions de dollars« nous avons gagné un peu d’argent », a déclaré Cuban.

Cela signifiait qu’il était réceptif au pitch Uber de Kalanick. « Il vient vers moi, comme, d’abord [and says]: ‘J’ai ce truc. Ça va remplacer les taxis… » a raconté Cuban. « J’étais comme, ‘J’adore ça.' »

Cependant, Cuban a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’évaluation de la startup de 10 millions de dollars par Kalanick à l’époque : « J’ai dit : ‘Je vais le faire à [a] Valorisation de 5 millions de dollars…’ pour Uber ! »

« [Kalanick] ne m’est jamais revenu. Il a quelqu’un d’autre. Oups », a déclaré Cuban.

Il s’avère que la transmission d’Uber a été une expérience partagée pour Cuban et Hart. Hart a déploré sa propre erreur de ne pas avoir investi jusqu’à 75 000 dollars dans Uber au début, ce qui, selon lui, aurait pu lui rapporter « plus de 100 millions de dollars », s’il avait sauté sur l’occasion.

Hart a déclaré directeur musical et investisseur Uber Troy Carter a tenté de convaincre le comédien d’investir dans l’entreprise avant qu’elle ne devienne un nom connu. Carter a décrit l’entreprise comme « essentiellement, comme des étrangers qui conduisent des gens qu’ils ne connaissent pas… » [and] J’étais comme, ‘Ce doit être la merde la plus stupide que j’aie jamais entendue' », a déclaré Hart.

« Ne vous sentez pas mal », a répondu Cuban, notant qu’il a probablement raté un retour plus important que Hart n’aurait vu.

Cuban a déclaré qu’il avait offert à Kalanick des conseils sur les obstacles importants auxquels Uber serait probablement confronté, y compris les difficultés réglementaires majeures que l’entreprise endurerait et « la gestion de toutes les commissions de taxi qui vont essayer de vous mettre en faillite ».

Le regret de plusieurs années de ne pas avoir investi dans Uber est resté avec Cuba. Au SXSW en 2017, le milliardaire était catégorique sur le fait qu’il ne prévoyait pas de rater le coche sur des idées de startups plus perturbatrices, comme il l’a fait avec Uber.

« Si vous croyez vraiment et que vous avez vraiment quelque chose qui, selon vous, va perturber le monde, apportez-le-moi », a-t-il déclaré. « Je ne ferai pas la même erreur deux fois. »

