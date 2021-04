Forest Green Rovers s’est séparé de l’entraîneur-chef Mark Cooper après cinq ans à la tête.

Les rovers sont actuellement sixièmes de la Sky Bet League Two, mais ils ont perdu cinq de leurs six derniers matchs de championnat (sans l’autre), y compris les quatre derniers consécutifs.

Une déclaration sur le site Web du club a déclaré: « Forest Green Rovers s’est séparé de l’entraîneur-chef Mark Cooper après cinq ans de collaboration, un mandat qui a fait de lui l’un des entraîneurs les plus anciens du football anglais – et au cours duquel le club a obtenu sa promotion historique à l’EFL. »

Cooper a pris les commandes en mai 2016 et a vu Forest Green battre Tranmere Rovers lors des barrages de la Ligue nationale 2016/17 pour atteindre la Ligue deux.

Ils ont terminé 21e de la saison 2017/18, avant de terminer cinquième et 10e au cours des deux dernières années.

Le président Dale Vince a déclaré: « Cette décision que nous avons prise aujourd’hui consiste à nous donner les meilleures chances d’obtenir une promotion avec six matchs à jouer. Malgré nos efforts collectifs, nous n’avons pas été en mesure d’arrêter notre glissade en forme, qui a le potentiel de nous sortir de la contention cette saison.

« J’ai aimé travailler avec Mark ces cinq dernières années, il a apporté une grande contribution au club et sera toujours un ami. Dans le football, il suffit parfois de faire un changement – et avec le contrat de Mark se terminant le mois prochain, et nous un changement dans les six prochains matchs – cela semble être la bonne décision. «

Le manager des moins de 18 ans, Jimmy Ball, a été nommé entraîneur-chef par intérim jusqu’à la fin de la saison.