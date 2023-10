Mark Cavendish reporte ses projets de retraite pour poursuivre le record de victoires d’étapes du Tour de France | Actualités cyclistes

Le Britannique Mark Cavendish a décidé de retarder ses projets de retraite

Mark Cavendish a reporté ses projets de retraite pour courir en 2024 et viser une 35e victoire d’étape record sur le Tour de France.

Mercredi, son équipe Astana-Qazaqstan a publié sur les réseaux sociaux des clips vidéo de Cavendish sur le Tour, avec le capitaine : « Ce n’est pas encore fini ». Le Manxman a ensuite confirmé la nouvelle de son retour dans une courte vidéo, en disant : « Encore un an, hein ? »

Le joueur de 38 ans avait déjà annoncé lors du Giro d’Italia en mai qu’il avait l’intention de mettre fin à sa brillante carrière cet hiver.

Cavendish a ajouté dans la vidéo : « J’étais prêt, j’étais en paix mais plus j’ai roulé cet été, j’adore faire du vélo.

« J’ai demandé aux enfants : ‘Que devrait faire papa ?’ Et c’était : « Continuez, ce n’est pas une question », alors nous y sommes. »

Cavendish a participé au Tour de cet été à la recherche d’une victoire d’étape qui lui permettrait de devancer Eddy Merckx après avoir égalé le Belge avec 34 victoires d’étape en 2021.

Mais un jour après être passé à quelques mètres de la victoire à Bordeaux, gêné par un problème mécanique en finale, Cavendish s’est écrasé lors de la huitième étape et s’est fracturé la clavicule pour mettre fin à sa course et à son Tour.

Les spéculations selon lesquelles il pourrait continuer à courir ont tourbillonné depuis, alimentées par le patron de son équipe Astana-Qazaqstan, Alexander Vinokourov, qui a déclaré qu’il était impatient de conserver ses services pour une autre saison.

Cavendish n’a pas couru depuis sa chute sur le Tour mais devrait s’aligner sur le Tour de Turquie qui débutera le 8 octobre.

Cavendish a rejoint l’équipe Astana en 2023 après l’échec d’un transfert prévu vers B&B Hotels, et a remporté la victoire lors de la dernière étape du Giro d’Italia en mai, quelques jours après avoir annoncé son projet de retraite.

Bien qu’il soit resté silencieux sur ses projets futurs, l’équipe Astana a continué à construire un train de tête pour soutenir ses ambitions de sprint, en signant Max Kanter et Davide Ballerini. Ils ont également été liés à Michael Morkov, qui a aidé Cavendish à remporter quatre étapes du Tour en 2021.

C’est l’année où Cavendish a défié toute attente pour atteindre le niveau du record de Merckx, après avoir seulement rejoint ce qui était alors l’équipe Deceuninck-QuickStep sur un salaire minimum à court terme après s’être retrouvé sans contrat avant le début de la saison, craignant que sa carrière ne soit compromise. sur.

Mais lorsqu’une blessure de Sam Bennett a exclu l’Irlandais du Tour, Cavendish a saisi l’occasion de revenir en arrière avec un retour sportif remarquable, remportant les étapes quatre, six, 10 et 13.

Il s’agissait de ses premières victoires d’étape sur le Tour depuis 2016 et complétaient un long retour après une bataille contre le virus d’Epstein-Barr et un diagnostic ultérieur de dépression clinique.