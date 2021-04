Mark Cavendish (à droite) a remporté une troisième étape consécutive sur le Tour de Turquie

Mark Cavendish a remporté trois étapes consécutives alors que sa semaine exceptionnelle au Tour de Turquie s’est poursuivie mercredi.

Après avoir attendu trois ans la victoire de lundi, le Manxman revient à la routine alors que le joueur de 35 ans s’est une fois de plus révélé être l’homme le plus rapide de cette course.

Avec les coudes dans un sprint désordonné qui a vu plusieurs coureurs frapper le pont à Kemer, Cavendish a attendu son heure et a reconnu que Jasper Philipsen était parti trop tôt avant de contourner le Belge pour remporter l’étape de 184 km d’Alanya.

Ce faisant, Cavendish a remporté la 800e victoire de l’histoire de l’équipe Deceuninck-QuickStep qui lui a donné une bouée de sauvetage en carrière cette saison, et en a remporté trois de suite pour la première fois depuis qu’il en a remporté quatre au Tour du Qatar en 2013 – quand il était avec la même équipe en son temps qu’OmegaPharma-QuickStep.

Il n’y aura sûrement pas de quatrième jeudi alors que les montagnes se profilent – Cavendish s’attendra également à perdre le maillot de leader sur la route d’Elmali – mais cela ne pose guère de problème.

«C’est sympa», dit-il. « Le nombre de victoires consécutives n’a pas d’importance, c’est juste agréable de gagner à nouveau. »

Cavendish a mis fin à ses trois années d’attente pour une victoire d’étape après avoir remporté la deuxième étape du Tour de Turquie lundi

Cavendish ignore les questions sur ce que ses victoires cette semaine pourraient signifier en termes de programme de course pour le reste de la saison, déterminé simplement à profiter de moments que beaucoup pensaient ne pas se reproduire.

Cavendish a remporté quatre étapes de cette course en 2014 – il est maintenant derrière le record d’André Greipel de 11 victoires en Turquie – mais a déclaré qu’il ne pouvait pas comparer sa forme maintenant à celle d’alors.

«Je n’ai aucune idée parce que je n’ai jamais eu de congé à l’époque», a-t-il déclaré. «J’ai gagné à Alanya à l’époque et j’ai gagné ici aussi, mais en toute honnêteté, je ne le saurais pas.

« Il y a mes premières victoires en retour, donc c’est difficile à dire sur quelque forme que ce soit. Nous ne jouons pas à Cycling Manager où vous pouvez voir les chiffres. C’est du cyclisme professionnel. »