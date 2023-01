Mark Cavendish: Raider a tenu un couteau sous la gorge d’un cycliste olympique, a déclaré le tribunal lors d’un procès pour vol qualifié | Nouvelles du cyclisme

Mark Cavendish a été détenu sous la menace d’un couteau lors d’un cambriolage à son domicile, un tribunal a entendu

Un intrus portant une cagoule a tenu un grand couteau noir sous la gorge du cycliste olympique Mark Cavendish et a menacé de le poignarder, a déclaré la femme de l’athlète lors d’un procès pour vol qualifié.

Les voleurs ont fait irruption dans la maison de Cavendish alors qu’il dormait à l’étage avec sa femme Peta le 27 novembre 2021, a entendu le tribunal de la Couronne de Chelmsford.

Les procureurs disent avoir volé des objets, dont deux montres Richard Mille d’une valeur de 400 000 £ et 300 000 £.

Romario Henry, 31 ans, de Bell Green, Lewisham, sud-est de Londres et Oludewa Okorosobo, 28 ans, de Flaxman Road, Camberwell, sud de Londres, nient tous deux deux chefs de vol qualifié.

Ils sont accusés d’avoir volé à Cavendish une montre, un téléphone et un coffre-fort, et d’avoir volé à la femme de l’athlète une montre, un téléphone et une valise.

Peta Cavendish, témoignant devant le tribunal, a déclaré qu’elle “avait entendu un bruit qui m’avait réveillé” dans la nuit et qu’elle était descendue pour enquêter, ajoutant qu’elle était “nue” à l’époque.

“Alors que je descendais quelques marches dans les escaliers, j’entendais des hommes parler mais il faisait encore noir”, a déclaré Mme Cavendish, qui portait un pull et un blazer noirs, avec ses cheveux noirs en queue de cheval.

Elle a dit qu’elle pouvait voir “des silhouettes d’hommes en cagoules, et ils couraient vers le bas des escaliers”.

“Je sais qu’il y en avait entre trois et cinq, je sais qu’il y en avait plus d’un couple mais je n’aurais pas pu dire exactement combien [people there were]”, a déclaré Mme Cavendish.

Esquisse d’artiste de la cour par Elizabeth Cook de Peta Cavendish témoignant, sous la surveillance du juge David Turner, à Chelmsford Crown Court

Interrogée par le procureur Edward Renvoize sur ce qu’elle ressentait lorsqu’elle a vu les hommes en cagoules, elle a déclaré aux jurés: “C’était juste le pire cauchemar de tout le monde.”

Elle a dit qu’elle a monté les escaliers “aussi vite que j’ai pu et j’ai crié quelque chose comme” reviens “ou” monte “à Mark”.

Elle a dit que l’un des intrus “avait tiré” Cavendish “de ses pieds et avait commencé à le frapper”.

“L’un des hommes l’a alors eu dans une prise de tête”, a-t-elle déclaré.

“L’un d’eux a tenu un grand couteau noir contre sa gorge et ils ont dit ‘Où sont les montres’ et ‘Voulez-vous que je vous poignarde ?’.”

Elle était d’accord avec M. Renvoize, il semblait être un couteau de style Rambo.

“Ils étaient très précis sur une montre”, a-t-elle déclaré.

“J’ai essayé d’expliquer qu’en fait, nous avons été cambriolés il y a quelques années, tout a été pris.”

Mme Cavendish a déclaré que son mari avait montré aux intrus où se trouvait le coffre-fort.

“Il y avait un code PIN à piles, il n’y avait rien dedans, il n’était pas utilisé, donc la batterie était morte”, a-t-elle déclaré.

“Cela devenait de plus en plus frénétique car ils n’obtenaient pas ce qu’ils voulaient.

“Ils n’arrêtaient pas de dire ‘il doit y avoir de l’argent, il doit y avoir des bijoux.”

Elle a dit que son mari avait été “hors de l’hôpital pendant quatre jours peut-être” à l’époque à la suite d’un accident de vélo qui lui avait laissé trois côtes cassées et une déchirure au poumon gauche.

Elle a dit avoir pris son téléphone, qui était tombé d’un comptoir de chevet dans un tiroir ouvert, mais a été repérée par l’un des intrus.

“L’homme sur le palier que je ne connaissais pas a crié” elle a son téléphone, elle a son téléphone “”, a-t-elle déclaré.

“L’un des individus a dit ‘donnez-moi le téléphone, avez-vous appelé la police’.”

Elle a dit avoir jeté son téléphone au bout du lit.

Elle a dit que les intrus avaient pris une montre Richard Mille de 400 000 £ “Mark a couru”, qui avait un bracelet bleu et qui se trouvait sur un rebord de fenêtre.

“Au début, il n’a pas été ramassé, mais ils l’ont pris”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’ils avaient également pris sa montre Richard Mille de 300 000 £ qui se trouvait sur sa table de chevet.

Elle a dit qu’ils avaient “renversé” la chambre et quand ils sont partis, Cavendish a appuyé sur une alarme de panique pour alerter une entreprise de sécurité privée et la police.

Elle a dit qu’en descendant les escaliers, elle a vu qu’une porte-fenêtre avait été brisée et que Cavendish s’était coupé les pieds sur le verre brisé.

Elle a dit que les intrus n’avaient pas pris sa bague de fiançailles, son alliance ou son collier, bien que les intrus lui aient dit “montrez-moi vos poignets, comme si je portais peut-être une montre”.

Mme Cavendish a déclaré que les intrus portaient “des vêtements sombres, probablement des survêtements et des gants”.

“Certainement l’un d’entre eux qui avait le couteau, celui qui a pris mon téléphone était définitivement noir”, a-t-elle déclaré.

“Certainement que l’un d’eux était définitivement blanc.

“Je pense que l’autre était blanc.

“Je pense que la personne sur le palier était noire.”

Elle a convenu avec Shahid Rashid, pour Okorosobo, que la situation était “agitée” et “frénétique”.

Ali Sesay, 28 ans, de Holding Street, Rainham, Kent, a reconnu deux chefs de vol qualifié lors d’une audience précédente, et le procès a déjà été informé que son ADN avait été trouvé sur le téléphone de Peta Cavendish, qui avait été pris et retrouvé à l’extérieur de la propriété.

Deux autres hommes, Jo Jobson et George Goddard, ont été désignés comme suspects dans l’affaire mais n’ont pas été appréhendés par la police.