Mark Cavendish prend sa retraite: l’ancien champion du monde et médaillé olympique mettra fin à sa carrière de cycliste fin 2023 | Nouvelles du cyclisme

Mark Cavendish a annoncé qu’il prendrait sa retraite du cyclisme à la fin de la saison 2023

Mark Cavendish a annoncé qu’il prendrait sa retraite du cyclisme professionnel à la fin de la saison 2023.

Cavendish, qui a fêté son 38e anniversaire dimanche, a fait cette annonce lors d’une conférence de presse le jour de repos du Giro d’Italia.

Il a déclaré: « J’ai absolument adoré courir chaque kilomètre de cette course jusqu’à présent, donc je pense que c’est le moment idéal pour dire que c’est mon dernier Giro d’Italia et 2023 sera ma dernière saison en tant que cycliste professionnel.

« [On Sunday] J’ai fêté mes 38 ans. Comme beaucoup d’autres, j’ai lutté contre la maladie pendant la course ainsi que les effets de quelques chutes malheureuses. Pour m’en sortir, je ne remercierai jamais assez ce groupe d’amis.

« Le cyclisme est ma vie depuis plus de 25 ans. J’ai vécu un rêve absolu et le vélo m’a donné l’opportunité de voir le monde et de rencontrer des gens incroyables.

« Cela m’a beaucoup appris sur la vie – dévouement, loyauté, camaraderie, travail d’équipe, sacrifice, humilité et persévérance – toutes choses que maintenant, en tant que père, je peux montrer à mes enfants. »

Cavendish est considéré comme l’un des plus grands sprinteurs de tous les temps et détient un record conjoint de 34 victoires d’étape au Tour de France, un exploit qu’il partage avec Eddy Merckx.

Il est devenu champion du monde sur route en 2011 et a décroché l’argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016 sur piste.

Le directeur des performances de British Cycling, Stephen Park, a félicité Cavendish au nom de l’entreprise pour sa « carrière vraiment exceptionnelle ».

« Cav est sans aucun doute le plus grand sprinter du sport et les fans du monde entier se souviendront de ses 53 victoires d’étapes sur le grand tour, et je suis sûr que nous l’encouragerons tous alors qu’il cherche à ajouter à ce total dans sa finale. mois de course », a déclaré Park.

« Du point de vue de l’équipe cycliste de Grande-Bretagne, nous l’avons vu remporter des maillots arc-en-ciel sur route et sur piste, une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio et le titre de personnalité sportive de l’année de la BBC en 2011.

Cavendish of Britain salue lors de la présentation de l’équipe du Giro d’Italia 2023

« Ce qui ressort le plus chez Cav en tant que sportif, c’est le sentiment de fierté écrasant qu’il a montré chaque fois qu’il a enfilé à la fois les maillots de l’équipe cycliste de Grande-Bretagne et du champion national britannique – une qualité que nous voulons inculquer à chaque membre de notre équipe.

« Professionnel et passionné, Cav a été un véritable atout pour notre équipe au fil des ans et restera dans les mémoires comme un pilote hors pair et un coéquipier fantastique avec du temps pour tout le monde. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour le reste de sa finale saison dans le peloton et dans la prochaine étape de sa carrière. »

Cavendish a frôlé la retraite en 2020 alors qu’il luttait contre le virus d’Epstein-Barr, des blessures et des maladies au cours des trois années précédentes.

Cependant, Cavendish a rejoint Deceuninck-Quick-Step en 2021 et a remporté quatre étapes du Tour de France pour égaler le record de Merckx.

Lors de la dernière étape, il devait battre le record mais a terminé troisième derrière Wout van Aert et Jasper Philipsen.

Il n’a pas été sélectionné pour le Tour de France l’an dernier et a rejoint Astana Qazaqstan cet hiver alors qu’il entame les six derniers mois de sa carrière.

Les meilleurs moments cyclistes de Cavendish

Cavendish a remporté 161 étapes depuis qu’il est devenu professionnel en 2005, dont 53 victoires à Grand Tours – le Giro d’Italia, le Tour de France et la Vuelta a Espana.

C’est l’un des coureurs les plus titrés de l’histoire du cyclisme, mais quels sont ses meilleurs moments ?

2009 : Six victoires d’étape du Tour de France

Cavendish a fait sa percée sur la route en 2007, deux ans après être devenu professionnel, et est rapidement devenu le pilote à battre sur les étapes plates.

Cavendish remportant une étape du Tour de France 2009 pour l’équipe HTC-Colombie

Il a remporté sa première étape du Tour de France en 2008 avec Team High Road et 12 mois plus tard, le « Manx Missile » a remporté la victoire à six reprises sur le Tour.

Sa victoire dominante sur les Champs-Élysées cette année-là lui a déjà valu 10 victoires sur le Tour et Cavendish était sans doute au sommet de sa carrière.

2011 : Champion du monde à Copenhague

Le parcours sur route des Championnats du monde convient rarement aux sprinteurs, mais le parcours de 2011 à Copenhague a été fait pour les hommes rapides.

Cavendish a participé à l’événement après avoir remporté cinq autres étapes du Tour, plus le maillot vert pour la première fois, il avait donc une cible sur le dos.

Cavendish a remporté le maillot arc-en-ciel aux Championnats du monde 2011 à Copenhague

C’était une finition maniaque et Cavendish a dû rouler dans les roues de ses rivaux, dont Matthew Gos et Andre Greipel, avant de sortir du peloton sur le côté droit dans les 100 derniers mètres pour gagner.

Ce faisant, il est devenu le premier champion du monde britannique sur route depuis Thomas Simpson en 1965.

2012 : Quatrième victoire consécutive sur les Champs-Elysées

2012 a été une année décevante pour Cavendish car il n’a pas été en mesure de se battre pour une médaille aux Jeux olympiques car d’autres pays ont forcé l’équipe britannique à ramener l’échappée, ce qu’ils n’ont pas pu faire.

Il était également avec une nouvelle équipe – Team Sky – et n’a pas eu le même succès par rapport aux saisons précédentes car le premier objectif de l’équipe était de protéger Sir Bradley Wiggins au Tour de France.

Lors de l’étape 18, Cavendish a remporté une superbe victoire lorsqu’il a poursuivi l’échappée dans les 400 derniers mètres après l’aide de Team Sky.

Cavendish s’impose sur les Champs-Elysées pour la quatrième fois consécutive après une parfaite avance de Team Sky

Après la victoire de Wiggins au contre-la-montre de l’étape 19, le maillot jaune a été scellé et lors de la dernière étape des Champs-Élysées, Team Sky a fait tapis pour Cavendish.

L’image emblématique de Wiggins en jaune aidant à mener Cavendish dans le dernier kilomètre est gravée dans la mémoire de nombreux fans de cyclisme et, comme prévu, Cav a remporté la victoire pour remporter quatre victoires sur les Champs-Élysées en quatre ans.

2016 : médaille d’argent olympique à Rio

Cavendish avait un record décevant aux Jeux olympiques en 2016, après avoir terminé neuvième du madison masculin à Pékin 2008 avec son coéquipier Wiggins et avoir la déception de Londres 2012.

Il a partagé sa saison 2016 en roulant sur route et sur piste, avec un œil sur la compétition au vélodrome aux Jeux olympiques de Rio.

Cavendish a remporté l’argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016 dans l’omnium masculin

Cavendish a participé à l’omnium pour l’équipe GB et a dû se contenter de l’argent derrière l’Italien Elia Viviani. Il était « super content » du résultat car il a banni ses cauchemars olympiques.

La même année, Cavendish a failli devenir champion du monde pour la deuxième fois sur la route, perdant de peu face à Peter Sagan au sprint.

2021 : Faire taire ses détracteurs

Il semblait que Cavendish n’aurait que peu de succès dans la dernière partie de sa carrière, car il a subi un certain nombre d’accidents, de blessures et de maladies entre 2017 et 2020.

Le Britannique a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de virus Epstein-Barr en 2017 et qu’il avait du mal à monter les escaliers ou à jouer avec ses enfants. Dans le même temps, d’autres sprinteurs s’étaient imposés.

Cavendish remporte la quatrième étape du Tour de France 2021 alors qu’il a stupéfié le monde du cyclisme

En 2021, il est revenu à Deceuninck-Quick-Step et n’allait pas être sélectionné pour le Tour de France. Mais, le sprinteur en tête de l’équipe, Sam Bennett, s’est blessé au genou et Cavendish a été appelé.

À la surprise générale, Cavendish a remporté l’étape 4 du Tour, sa première victoire dans la course cycliste la plus célèbre depuis cinq ans.

Il a ensuite remporté trois autres étapes et égalé le record de Merckx de 34 victoires d’étape sur le Tour pour souligner son statut de l’un des plus grands coureurs que le sport ait vus.