Mark Cavendish nommé dans l’équipe de GB pour les Championnats du Monde UCI malgré le retrait du Tour de France | Actualités Actualités

Mark Cavendish a été contraint de se retirer du Tour de France en raison d’une blessure

Geraint Thomas a été sélectionné pour diriger l’équipe masculine de Grande-Bretagne sur route aux Championnats du Monde UCI du mois prochain en Écosse, avec Mark Cavendish également dans l’équipe, mais une quasi-certitude de manquer après l’accident qui a écourté son dernier Tour de France.

L’ancienne championne du monde Lizzie Deignan, qui a repris la compétition après avoir accueilli son deuxième enfant, est sur la longue liste féminine avec la championne nationale Pfeiffer Georgi, tandis que Dame Sarah Storey vise un 11e titre mondial sur route au sein de l’équipe para-route.

Cavendish, le champion du monde 2011, reste sur la longue liste masculine de 21 hommes publiée par British Cycling lundi mais, après s’être cassé la clavicule droite samedi, il est très peu probable que le Manxman fasse partie de la dernière équipe de huit hommes pour la route. course le 6 août.

Le joueur de 38 ans est rentré chez lui après le Tour et devait voir un médecin lundi pour déterminer les prochaines étapes de son rétablissement. Cavendish doit prendre sa retraite à la fin de la saison mais s’est vu proposer une prolongation de contrat par Astana-Qazaqstan à la suite de son accident.

Thomas, vainqueur du Tour 2018, est à la tête de l’équipe masculine, mais il reste à voir s’il participera à la fois à la course sur route et au contre-la-montre, en se concentrant potentiellement sur la course contre la montre où la Grande-Bretagne aura deux entrées.

Geraint Thomas, photographié au Giro d’Italia, dirigera l’équipe masculine de GB sur route

La longue liste masculine comprend également le champion national Fred Wright, Ethan Hayter, Luke Rowe, Ben Swift, Connor Swift, Jake Stewart et Owain Doull. L’équipe finale ne sera nommée que fin juillet après la conclusion du Tour.

Deignan, le champion du monde 2015, sera de retour sur les routes nationales après avoir terminé troisième au classement général de la RideLondon Classique fin juin, montant deux fois sur le podium dans des étapes individuelles.

« Je suis ravi d’être nommé dans l’équipe pour les championnats du monde de Glasgow et j’ai hâte de remettre un maillot GB », a déclaré le joueur de 34 ans. « C’est toujours un privilège et cela ne peut pas être considéré comme acquis, surtout après deux enfants et avec la profondeur du talent que nous avons maintenant dans le peloton féminin.

Lizzie Deignan a également été sélectionnée pour les championnats du monde du mois prochain

« J’ai l’impression que la forme revient progressivement après la naissance de Shea en septembre de l’année dernière, et ce sera bien d’être de retour sur des routes familières à Glasgow où j’ai déjà eu du succès aux championnats nationaux et aux Jeux du Commonwealth – beaucoup de bons souvenirs donc J’ai hâte d’y retourner. »

Georgi, qui a remporté son deuxième titre national le mois dernier, courra au niveau élite dans un championnat du monde pour la première fois, après avoir remporté l’argent sur route U23 l’an dernier.

Ces championnats du monde lanceront un nouveau format combinant 13 disciplines différentes sur 11 jours à Glasgow et à travers l’Écosse. Toutes les courses sur route se termineront à Glasgow, avec les contre-la-montre à Stirling. Les épreuves para-route auront lieu à Dumfries et Galloway.

Storey a déclaré : « J’ai hâte de participer à mes premiers championnats du monde sur route à domicile après avoir connu l’atmosphère incroyable à Harrogate 2019, qui a accueilli une épreuve de paracyclisme C1. Après avoir raté l’année dernière en raison de blessures liées à un accident, je suis ravi d’être de retour difficile pour le podium. »