Mark Cavendish: deux hommes emprisonnés pour le vol à main armée de la star du cyclisme et de sa femme Peta à leur domicile | Actualités Actualités

Mark Cavendish et sa femme Peta ont été victimes d’un vol à main armée à leur domicile en novembre 2021

Deux hommes ont été emprisonnés pour avoir volé au cycliste olympique Mark Cavendish et à sa femme Peta leurs montres de grande valeur lors d’un raid au couteau à leur domicile.

Des intrus portant des cagoules ont fait irruption dans leur domicile à Ongar, Essex vers 2 h 30 le 27 novembre 2021 et ont menacé de poignarder l’athlète, a entendu un procès devant le tribunal de la Couronne de Chelmsford.

Ils ont pris des objets dont deux montres Richard Mille d’une valeur combinée de 700 000 £.

Romario Henry, 31 ans, de Bell Green, Lewisham, au sud-est de Londres, a nié deux chefs de vol mais a été reconnu coupable à l’issue d’un procès et condamné mardi à 15 ans de prison.

Ali Sesay, 28 ans, de Holding Street, Rainham, Kent, a admis deux chefs de vol qualifié et a été emprisonné pendant 12 ans.

“C’était un crime organisé grave”, a déclaré le juge David Turner KC aux accusés alors qu’il les condamnait. “Ce n’était pas un cambriolage domestique banal par des amateurs opportunistes.

“Il s’agissait d’une infraction planifiée, ciblée, orchestrée et impitoyable visant un sportif de renommée internationale et sa femme qui se trouvaient être les ambassadeurs de la marque pour des montres Richard Mille d’une valeur exceptionnelle.”

Le procès a été informé que l’ADN de Sesay avait été trouvé sur le téléphone de Mme Cavendish, qui avait été pris et retrouvé à l’extérieur de la propriété.

Les accusations étaient que les hommes accusés avaient volé Cavendish d’une montre, d’un téléphone et d’un coffre-fort, et volé sa femme d’une montre, d’un téléphone et d’une valise.

Mme Cavendish, qui, comme son mari, était nue lors du vol, avait déclaré aux jurés qu’elle avait entendu un bruit qui l’avait réveillée dans la nuit et qu’elle était descendue pour enquêter.

Elle a dit qu’elle pouvait voir “des silhouettes d’hommes en cagoules, et ils couraient vers le bas des escaliers”, et qu’elle croyait qu’il y avait “entre trois et cinq” personnes.

Esquisse d’un artiste de la cour de Peta Cavendish témoignant, sous la surveillance du juge David Turner, à Chelmsford Crown Court

Elle a dit au tribunal qu’elle était retournée en courant dans la chambre en criant “reviens” ou “entre” à son mari, qui était incapable d’activer une alarme de panique.

Mme Cavendish a déclaré que l’un des intrus “avait tiré” Cavendish “de ses pieds et avait commencé à le frapper”.

L’un d’eux avait son mari dans une prise de tête, a-t-elle dit, ajoutant: “L’un d’eux a tenu un grand couteau noir contre sa gorge et ils ont dit” où sont les montres? et ‘veux-tu que je te poignarde?”‘. Elle était d’accord avec une suggestion selon laquelle il s’agissait d’un couteau de style Rambo.

Mme Cavendish a déclaré qu’à l’époque, son mari avait été “hors de l’hôpital pendant quatre jours, peut-être” après un accident de vélo qui lui avait laissé trois côtes cassées et une déchirure au poumon gauche.

Elle a dit que lorsqu’elle est descendue après le départ des intrus, elle a vu qu’une porte-fenêtre avait été brisée et Cavendish s’était coupé les pieds sur le verre brisé.

Edward Renvoize, poursuivant, a déclaré qu’Henry avait déjà été condamné pour fourniture de drogue en 2012 et pour avoir perverti le cours de la justice en 2013 en “aidant à incendier un véhicule qui avait été utilisé dans un meurtre dans le cadre d’une entreprise de gangs”.

Archangelo Power, pour Henry, a déclaré que le frère de l’accusé avait été assassiné trois mois et demi avant le vol et que cela avait “une incidence significative sur la constitution psychologique de l’accusé”. M. Power a déclaré qu’Henry avait été “sur le point de se suicider”.

Mark Cavendish et sa femme se sont fait voler des montres de grande valeur lors du vol

M. Renvoize a déclaré que Sesay avait reconnu lors d’une audience antérieure six infractions liées aux armes à feu sans rapport avec la possession de deux armes à feu et de munitions, alors qu’il lui avait été interdit par une condamnation antérieure de posséder de tels objets.

Le procureur a déclaré que Sesay avait été arrêté à une adresse à Thornton Heath, au sud de Londres, le 16 décembre 2021 et que les agents “avaient dû utiliser une tronçonneuse pour y accéder” et avaient vu des objets, qui se sont avérés plus tard être des armes à feu, être jetés d’une fenêtre à un voisin. jardin.

Le juge a emprisonné Sesay pendant huit ans pour les infractions liées aux armes à feu, consécutives à la peine de prison de 12 ans pour le vol, soit un total de 20 ans. Le juge a déclaré que Sesay avait déjà été condamné, notamment pour fourniture de cocaïne et d’héroïne en 2017.

Graeme Molloy, pour Sesay, a déclaré que l’accusé était “vraiment désolé pour son rôle” dans le vol et avait admis son implication.

Parlant des infractions liées aux armes à feu, M. Molloy a déclaré que Sesay a affirmé que les armes n’étaient pas les siennes mais qu’il les avait jetées par la fenêtre. M. Molloy a déclaré que les armes “étaient chargées mais que la cartouche n’était pas dans la chambre de tir”.

Les jurés ont appris que deux autres hommes, Jo Jobson, de Plaistow, dans l’est de Londres, et George Goddard, de Loughton dans l’Essex, ont été nommés suspects dans le vol mais n’ont pas été appréhendés. Jobson avait 25 ans et Goddard 26 au moment d’un appel de la police en mars dernier.

Oludewa Okorosobo, 28 ans, de Flaxman Road, Camberwell, au sud de Londres, a nié deux chefs de vol qualifié et a été innocenté par les jurés après un procès.