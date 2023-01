Mark Cavendish a été victime d’un vol à main armée alors qu’il était chez lui avec sa famille, a déclaré le tribunal | Nouvelles du cyclisme

La maison de Mark Cavendish a été cambriolée en novembre 2021

Mark Cavendish et sa femme ont été victimes d’un vol à main armée alors qu’ils étaient chez eux avec leur famille, un voleur masqué menaçant de poignarder l’athlète, a déclaré le tribunal de la Couronne de Chelmsford.

Les intrus ont volé deux montres Richard Mille, d’une valeur respective de 400 000 £ et 300 000 £, lors du raid dans la région d’Ongar dans l’Essex.

Ouvrant le dossier à l’accusation mardi, Edward Renvoize a déclaré que le cycliste olympique et sa femme Peta étaient au lit avec leur enfant de trois ans lorsqu’ils ont été réveillés par le bruit aux premières heures du 27 novembre 2021.

M. Renvoize a déclaré au tribunal que Cavendish pensait que le bruit était “des voix masculines et des gens qui se promenaient dans la maison”, ajoutant: “Parce que M. Cavendish se remettait d’un certain nombre de blessures à l’époque, c’est Mme Cavendish qui s’est levée et est allée enquêter sur ce ils avaient entendu.

“Sa première pensée a peut-être été que son fils aîné s’était levé et avait peut-être renversé quelque chose en bas”, a-t-il ajouté.

Il a dit que Mme Cavendish avait entendu des voix masculines qui semblaient provenir de la cuisine.

Selon l’avocat, Mme Cavendish a vu “des silhouettes de personnes courir vers elle et elle a remonté les escaliers en courant en criant pour que son mari retourne dans la chambre”.

M. Renvoize a déclaré qu’elle était retournée dans la chambre et que Cavendish avait cherché une “alarme de panique qu’il avait”, ajoutant que certains des pillards “avaient sauté sur” Cavendish et “avaient commencé à le frapper et à lui dire d’éteindre l’alarme”.

“L’un d’eux a sorti un couteau et a menacé de le poignarder devant ses enfants. À ce moment-là, il y en avait trois dans la pièce et ils ont commencé à demander où étaient les montres.

“Mme Cavendish s’occupait à cette époque de son enfant de trois ans. Elle gardait son fils de trois ans sous la couette pour l’empêcher de voir l’épreuve dans la chambre”, a déclaré le tribunal.

Le procureur a déclaré que Mme Cavendish “avait tenté d’utiliser son téléphone pour appeler la police”, mais qu’un intrus “avait saisi le téléphone”.

“Elle a confirmé qu’elle n’avait pas appelé la police. Les assaillants ont ensuite récupéré tous les téléphones de la chambre. Elle pense que l’un des hommes a mis son téléphone dans sa poche”, a déclaré M. Renvoize, ajoutant que Mme Cavendish avait “demandé la montre”. et M. Cavendish “a pointé sa montre sur le rebord de la fenêtre”.

Le tribunal a entendu comment, après avoir pris deux montres et un étui Louis Vuitton, “les assaillants ont ordonné l’ouverture des portes”.

“Les voleurs sont ensuite partis. Ils ont pris les téléphones, les valises et les montres”, a déclaré M. Renvoize.

L’avocat a ajouté que CCTV avait capturé des voitures qui passaient devant la maison avant le raid dans ce qui “semblait être une mission de reconnaissance” de l’emplacement semi-rural.

Il a dit qu’un véhicule s’est alors arrêté et a éteint les lumières et que “quatre individus” ont été vus devant la caméra se rapprochant de la propriété.

Il a déclaré que le téléphone de Peta Cavendish avait été retrouvé à l’extérieur de la propriété et que “l’égarement de ce téléphone par l’un des voleurs” était une “erreur dans ce qui était un vol soigneusement planifié et exécuté”.

M. Renvoize a déclaré que la police avait trouvé de l’ADN sur le téléphone, qui était lié à Ali Sesay, 28 ans, de Holding Street, Rainham, à l’est de Londres.

M. Renvoize a déclaré aux jurés que Sesay avait “déjà plaidé coupable à l’infraction de vol qualifié”.

Il a déclaré que la police “a pu identifier un certain nombre d’autres personnes qui semblaient avoir été en communication avec un téléphone appartenant à M. Sesay”.

Romario Henry, 31 ans, de Bell Green, Lewisham, sud-est de Londres et Oludewa Okorosobo, 28 ans, de Flaxman Road, Camberwell, sud de Londres, tous deux nient deux chefs de vol qualifié et sont jugés.

M. Renvoize a ajouté que le jury entendrait des détails sur deux autres hommes pendant le procès : Jo Jobson et George Goddard.

Le procès, estimé à environ deux semaines, se poursuit.