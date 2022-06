Mark Carney de Brookfield sur le nouveau pari de 15 milliards de dollars de l’entreprise sur la transition énergétique propre

(Cliquez sur ici pour vous abonner à la newsletter Delivering Alpha.)

Brookfield Asset Management a annoncé la semaine dernière avoir levé un montant record de 15 milliards de dollars pour son premier Global Transition Fund. Il s’agit du plus grand fonds privé au monde dédié à la transition net zéro, signalant que les investisseurs sont toujours déterminés à établir des portefeuilles plus propres.

Cependant, certains blâment la tendance à l’investissement ESG pour la forte inflation énergétique. Les critiques affirment que l’accent mis sur l’énergie propre a freiné les investissements dans les combustibles fossiles, qui auraient autrement contribué à stimuler l’offre.

Mark Carney, co-responsable du Global Transition Fund de Brookfield, dit qu’il ne souscrit pas à cette critique. Carney s’est assis avec le bulletin d’information Delivering Alpha de CNBC lors de la conférence SuperReturn International de la semaine dernière à Berlin, où il a expliqué ce qui alimente l’inflation des prix de l’essence et des coûts de l’énergie et a pesé sur l’état de la politique monétaire américaine.

(Ce qui suit a été modifié pour plus de longueur et de clarté. Voir ci-dessus pour la vidéo complète.)

Leslie Picker : Je veux vous interroger sur une sorte de banquier central – si vous pouvez me mettre ce chapeau, car il y a tellement de courants contraires en ce moment. Et je veux juste d’abord avoir votre point de vue sur les États-Unis en particulier, parce que c’est là que se trouve la majeure partie de notre public. Un soft planning est-il toujours sur la table ? Ou pensez-vous que les décisions difficiles doivent être prises, et cela peut signifier plus de douleur à venir ?

Marc Carney : C’est une voie très étroite pour que l’économie américaine puisse croître tout au long de cette période. Le chômage doit augmenter. Les conditions financières se sont déjà passablement resserrées, je pense qu’elles vont se resserrer un peu plus également. Et regardez, il y a aussi de très gros vents contraires du monde. La Chine est effectivement en récession, ou ici en Europe, elle est au bord d’un trimestre négatif à cause de la guerre et d’autres facteurs. Donc, l’économie américaine est forte, elle est robuste et flexible, les ménages sont flexibles, il y a beaucoup de points positifs ici. Mais pour enfiler l’aiguille, ça va être dur.

Cueilleur: Pensez-vous que 75 points de base suffisent ?

Carney : Ce n’est certainement pas suffisant pour ramener l’inflation et rétablir l’équilibre de l’économie. être important.

Cueilleur: Pensez-vous que la Fed a perdu la confiance des investisseurs, que les investisseurs les considèrent désormais comme étant en retard pour maîtriser la situation ?

Carney : Je pense que la Fed elle-même et le président Powell ont reconnu qu’ils auraient peut-être dû commencer plus tôt, reconnaissant que l’inflation n’était pas transitoire. Ce sont toutes des façons différentes de l’appeler derrière le rideau, ils l’ont reconnu. Je pense que ce que la Fed cherche à faire, et où elle conservera le soutien des investisseurs, c’est s’il est clair qu’elle va maîtriser l’inflation, elle va prendre de l’avance, qu’elle ne pense pas qu’ils peuvent ramener l’inflation à la cible par de petits ajustements des taux d’intérêt. Les mots et ce que le président Powell a dit, ce que Jay a dit, ces dernières semaines et ces derniers mois, [they’re] établir plus fermement qu’ils vont faire leur travail sur l’inflation parce qu’ils reconnaissent qu’en faisant cela à court terme, c’est mieux pour l’économie américaine, mieux pour les emplois à moyen terme.

Cueilleur: L’un des facteurs que les gens ont mis en évidence en réponse à toute l’inflation que nous constatons dans l’environnement est cette évolution vers l’ESG et cette focalisation sur les énergies renouvelables et le désinvestissement des combustibles fossiles. Il y a certains critiques qui croient que si nous nous étions davantage concentrés sur ce type d’investissement, nous n’aurions peut-être pas le même genre d’environnement inflationniste que nous avons, du moins, en ce qui concerne les prix de l’essence et les coûts de l’énergie et des choses comme ça. D’après ce que vous voyez sur le terrain, est-ce vraiment le cas ? Est-ce une critique ou une réalité ou est-ce juste un sujet de discussion que les gens utilisent ?

Carney : Non, je ne suis pas d’accord avec la critique. Je pense que c’est quelque chose dont nous devons être conscients à l’avenir. Et nous y reviendrons… nous sommes à la pointe du marché financier, du monde du capital-investissement et du monde de la dette, et regardez, ils ont été brûlés dans le schiste américain en 2014-2015. Aucune discipline en matière de capital dans ce secteur. Détruit beaucoup de valeur, et ils ont retenu le capital du schiste, qui était le baril de pétrole marginal. À cause de cela, à cause de la discipline du capital à l’ancienne. Et c’est ce qui s’est passé. Cela fait partie de ce qui a rendu les choses si serrées. Le deuxième point est que l’industrie, dans son ensemble, n’a pas vraiment investi ou n’a pas ajouté de barils pendant le COVID, comme beaucoup d’autres industries, n’a pas ajouté de barils pendant le COVID et a été rattrapée par cette résurgence de la demande. Maintenant, votre question, cependant, est importante pour l’avenir, car nous devons investir suffisamment dans les combustibles fossiles pour la transition alors qu’il y a une augmentation significative de l’énergie propre. Donc, la réponse n’est pas l’absence d’investissement dans les combustibles fossiles, et ce n’est pas la raison pour laquelle les prix du gaz sont là où ils sont. Malheureusement, c’est une combinaison de ce qui s’est passé au cours des cinq dernières années, les raisons que je viens d’expliquer, et aussi, très franchement, parce qu’il y a une guerre en cours.

Cueilleur: Et c’est pourquoi vous supervisez la stratégie de transition énergétique, pas une stratégie d’énergie propre.

Carney : Brookfield est énorme dans le domaine de l’énergie propre. Nous avons 21 gigawatts existants, nous avons 60 gigawatts en préparation dans le monde entier. Donc, nous sommes très actifs là-dedans. Mais ce sur quoi nous nous concentrons tout autant, c’est d’aller là où se trouvent les émissions et d’apporter des capitaux aux sidérurgistes, aux constructeurs automobiles, aux gens des services publics, aux gens du secteur de l’énergie afin qu’ils puissent faire les investissements nécessaires pour réduire leurs émissions . C’est là que vous trouvez une énorme quantité de valeur, des retours pour nos investisseurs – en fin de compte, les retraités, les enseignants, les pompiers, les pompiers, les autres, les retraités du monde entier – c’est là que nous créons de la valeur pour eux. Vous faites également du bien à l’environnement parce que vous réduisez les émissions dans l’ensemble de l’économie et c’est ce dont nous avons besoin.

Cueilleur: Et est-ce aussi le même objectif avec l’initiative Net Zero Asset Managers ? Je pense que c’est 130 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion derrière cette idée d’avoir un portefeuille net zéro d’ici 2050.

Carney : Oui, et c’est vraiment une question de transition. Donc, encore une fois, oui, une grande partie ira à l’énergie propre. Je veux dire, les besoins en énergie propre sont d’environ 3 000 milliards de dollars par an. Donc, c’est une énorme opportunité d’investissement, mais encore une fois, aller là où se trouvent les émissions, les réduire et aider à réduire les émissions dans des secteurs qui ne dureront pas toute leur vie économique. Regardez, nous sommes ici en Europe, nous sommes ici en Allemagne. L’Allemagne a mis en place un certain nombre de choses. Donc, ils vont avoir un système d’énergie propre d’ici 2035. Ils vont accélérer le processus d’approbation de ces projets de six ans à un an. Ils mettent en place une législation dans toute l’Europe. Ils triplent le rythme du solaire, ils quadruplent le rythme de l’hydrogène pendant toute cette décennie. Une énorme opportunité ici en Europe, qui est reproduite ailleurs. Mais ce qui en découle, c’est la décarbonation industrielle, si je peux m’exprimer ainsi, et donc Brookfield peut jouer des deux côtés sur l’énergie propre, mais encore une fois, en allant vraiment de tout le monde, de la technologie aux constructeurs automobiles en passant par l’acier, pour aider ces entreprises à bouger.

Cueilleur: Intéressant, car ce sont les émissions industrielles qui constituent la plus grosse part du gâteau, pas nécessairement la façon dont vous conduisez votre voiture.

Carney : Eh bien, oui, ce sont les émissions industrielles. Certains d’entre eux sont certaines de ses automobiles, mais certains biens immobiliers commerciaux. Nous sommes grands dans l’immobilier commercial, nous [have] je dois le faire dans son ensemble. Et ce que cela fait, c’est fournir – nous parlions il y a quelques instants de la macroéconomie, il y a des défis avec l’inflation. Il y a en fait de gros avantages avec l’ampleur des investissements nécessaires au cœur même de cette économie. Si je devais revenir en arrière de 25 ans, le niveau d’investissement était d’environ deux points de pourcentage plus élevé dans le monde par rapport au PIB. En fait, nous allons récupérer cela grâce à ce processus de transition qui a de grands multiplicateurs pour la croissance et bien sûr pour l’emploi.