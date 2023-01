Mark Capps tué par balle par la police

NASHVILLE, Tennessee –

Un ingénieur du son lauréat d’un Grammy, accusé d’avoir kidnappé et menacé sa femme et sa belle-fille sous la menace d’une arme dans le Tennessee, a été tué par balle par la police, ont annoncé les autorités.

Un officier de la police de Metro Nashville a tué Mark Capps, 54 ans, lors d’une rencontre jeudi au domicile de l’homme dans le quartier de l’Ermitage, a déclaré le porte-parole de l’agence, Don Aaron. Des agents s’étaient rendus au domicile pour arrêter Capps sur des mandats l’accusant de deux chefs d’accusation chacun de voies de fait graves et d’enlèvement aggravé, a déclaré Aaron.

Sa femme de 60 ans et sa belle-fille de 23 ans ont déclaré à la police qu’il les avait détenus dans la maison sous la menace d’une arme tôt jeudi, a indiqué la police.

“Les victimes ont déclaré que Capps les avait réveillées à 3 heures du matin, les avait rassemblées dans le salon sous la menace d’une arme et avait refusé de les laisser partir”, a déclaré Aaron. Ils ont dit à la police qu’il avait menacé à plusieurs reprises de les tuer s’ils essayaient d’appeler quelqu’un, mais ils ont réussi à s’échapper lorsqu’il s’est endormi. Ils se sont rendus à la police et des mandats d’arrêt ont été émis dans l’après-midi, a déclaré Aaron.

Lorsque trois officiers du SWAT se sont rendus à l’arrestation à domicile de Capps, il a ouvert la porte d’entrée armé d’un pistolet et l’officier Kendall Coon lui a crié de montrer ses mains, a déclaré Aaron.

“L’officier Coon a estimé que les mouvements de Capps constituaient une menace immédiate et imminente et a tiré”, a déclaré Aaron. Capps est mort sur les lieux.

La vidéo de la fusillade semble montrer l’ouverture de la porte de la maison et on peut entendre un officier crier “Montrez-moi vos mains” avant de tirer quelques secondes plus tard.

Le Tennessee Bureau of Investigation enquêtera sur la fusillade. Le service de police de Nashville procédera à un examen administratif des tactiques et des interactions utilisées pour déterminer si elles répondent aux normes du service.

Le site Web de Capps indique qu’il est un ingénieur / mixeur / producteur multi-platine récompensé par un Grammy Award. Il a remporté quatre Grammys pour son travail sur des albums de polka et son site Web répertorie plusieurs autres albums sur lesquels il a effectué des travaux de mixage et d’ingénierie.