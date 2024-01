Mark Andrews activé depuis la réserve des blessés

Mark Andrews des Ravens activé depuis l’IR, devrait jouer dimanche Mise à jour : 19 h 38 HNE, le 26 janvier 2024

Les Ravens de Baltimore recevront des renforts pour le match de championnat de l’AFC puisque l’ailier rapproché Mark Andrews devrait jouer dimanche, selon Ian Rapoport de NFL Network. Consultez le rapport final sur les blessures des Ravens de vendredi. Andrews a été activé vendredi à partir de la liste de réserve des blessés. après avoir pratiqué ces deux dernières semaines. Il n’a pas joué lors de la victoire de la ronde de division contre les Texans de Houston, mais il est prêt à affronter les Chiefs de Kansas City dimanche. Il a subi une fracture du péroné lors de la semaine 11 contre les Bengals de Cincinnati lorsqu’il a été plaqué maladroitement, en utilisant le controversé “hip drop”. ” technique de plaquage. Andrews est l’un des meilleurs ailiers rapprochés du jeu et a été la cible préférée du quart-arrière Lamar Jackson. Il a réussi 45 attrapés pour 544 verges avant sa blessure et, malgré sept matchs manqués, il a quand même mené l’équipe avec six touchés. L’ailier rapproché de deuxième année Isaiah Likely a bien remplacé Andrews, captant cinq touchés lors des cinq derniers matchs de la saison. saison.