Mark Allen remporte le championnat du Royaume-Uni après un retour époustouflant contre Ding Junhui à York | Nouvelles du billard

Mark Allen a récupéré de 6-1 pour battre Ding Junhui 10-7 et remporter le championnat du Royaume-Uni à York

Mark Allen a lancé un retour remarquable pour battre Ding Junhui 10-7 en finale du Championnat du Royaume-Uni et priver son adversaire d’une place dans le prestigieux événement Masters de janvier à Alexandra Palace.

Allen a tiré de l’arrière 6-1 lors de la séance de dimanche après-midi à York, mais s’est rallié pour gagner sept images sur le spin pour ouvrir une avance de 8-6 avant de remporter la victoire après que Ding ait remporté la 15e image.

Le joueur de 36 ans a remporté le chèque du vainqueur de 250 000 £ et son deuxième titre de classement de la saison, après avoir remporté son événement à domicile, l’Open d’Irlande du Nord, en octobre grâce à une victoire 9-4 sur Zhou Yuelong.

Allen avait riposté de 5-3 pour battre Jack Lisowski 6-5 sur le noir final lors d’une demi-finale épique samedi et a de nouveau montré son courage un jour plus tard alors qu’il se remettait d’un début d’horreur contre Ding.

L’Ulsterman a décroché un huitième titre et un deuxième trophée Triple Crown, après avoir remporté l’édition 2018 du Masters.

Ding avait besoin d’une victoire dans le championnat britannique pour s’imposer dans le top 16 mondial et atteindre le Masters de l’année prochaine. Sa défaite signifie donc que son compatriote chinois Yan Bingtao s’accroche à sa place dans ce tournoi.

Ding devait remporter le championnat du Royaume-Uni pour se qualifier pour le Masters de janvier à Alexandra Palace

S’exprimant après sa victoire, Allen a déclaré: “Je ne sais pas vraiment comment j’ai fait. Je n’ai pas très bien joué la majeure partie de la semaine.

“J’ai eu du mal dès le début et Ding m’a lourdement puni. J’ai juste gratté la dernière image (de la séance de l’après-midi).

“Je ne sais pas ce qui s’est passé (le soir). La première image a été une aussi bonne pause que celle que j’avais faite toute la journée – et tout d’un coup, je me suis senti si bien.

“J’avais du mal mais j’essayais de rester aussi positif que possible dans mon siège, ce sur quoi j’ai travaillé très dur. Je n’arrêtais pas de me dire ‘puis-je gagner le prochain cadre?’ et ma réponse était toujours ‘oui.'”

Ding, qui a balayé Ronnie O’Sullivan 6-0 en quart de finale plus tôt dans la semaine, semblait parier sur un quatrième titre de champion du Royaume-Uni lorsqu’il a dominé la séance de l’après-midi.

Cependant, des pauses de 79, 60, 93, 132, 56, 59 et 109 ont vu Allen gagner sept images au rebond avant que Ding n’arrête la pourriture avec une pause de 105, son quatrième siècle du match, pour réduire son déficit à 8- sept.

Allen, cependant, ne serait pas démenti, prenant le 16e cadre puis devançant le 17e après plus de 40 minutes pour poursuivre une excellente saison au cours de laquelle il a également atteint la finale du British Open.

Allen peut maintenant se réjouir des Masters, où il affrontera Barry Hawkins au premier tour.

Le Masters (8-15 janvier), tirage du premier tour