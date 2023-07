Mark A. Milley : le rythme mesuré de la contre-offensive ukrainienne n’est pas une surprise

Le général en chef américain a déclaré qu’il n’était pas surpris que la contre-offensive de printemps très attendue de l’Ukraine contre la Russie n’ait pas progressé aussi rapidement que certains analystes et commentateurs auraient pu le prédire.

Lors d’un discours vendredi devant le National Press Club, le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que la guerre sur papier et la « vraie » guerre vécue par les soldats sur le terrain sont souvent entièrement différentes.

« Dans une « vraie » guerre, de « vraies » personnes meurent. Les vraies personnes sont en première ligne [and] de vraies personnes sont dans ces véhicules », a déclaré le général Milley. « De vrais corps sont déchiquetés par des explosifs puissants. »

Le général Milley, qui démissionnera bientôt, a déclaré qu’il recevait des mises à jour régulières sur la campagne par le biais de diverses sources, notamment des rapports de renseignement et des discussions fréquentes avec son homologue ukrainien, le général Valery Zaluzhny. Le commandant ukrainien a publiquement exprimé sa frustration face aux critiques publiques selon lesquelles ses troupes avancent plus lentement que prévu contre les fortifications russes enfouies dans les terres occupées de l’est et du sud de l’Ukraine.

Le général Milley, qui aime les analogies historiques, a noté que les progrès alliés après l’invasion de la Normandie de la Seconde Guerre mondiale ont été beaucoup plus lents que prévu à l’époque. Les commandants de retour à Londres ont prédit que leurs soldats atteindraient leurs objectifs d’assaut d’ici la fin du jour J et libéreraient Paris dans les 45 jours,

« Il nous a fallu 90 jours pour arriver à Paris. C’était des combats sanglants et durs », a-t-il déclaré. « Des gens mouraient. La guerre est un exercice humain extraordinairement violent.

Les troupes ukrainiennes avancent régulièrement et délibérément – ​​500 à 1000 mètres par jour – alors qu’elles se frayent un chemin à travers un enchevêtrement de barbelés et de champs de mines que les troupes russes ont placé sur leur chemin, a déclaré le général Milley. Les attentes étaient élevées car une offensive ukrainienne l’automne dernier s’était avérée un succès majeur, récupérant plusieurs grandes villes qui étaient aux mains des Russes depuis le début de l’invasion en février 2022.

« J’ai dit ça [counteroffensive ]va prendre six, huit ou dix semaines. Ça va être très difficile, ça va être très long et ça va être très, très sanglant », a-t-il déclaré. « Personne ne devrait se faire d’illusions sur tout cela. L’Ukraine se bat pour sa vie.

Il a déclaré que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN fournissaient à l’Ukraine autant de puissance de feu « qu’il est humainement possible ».

Mercredi, le Pentagone a annoncé un programme d’assistance à la sécurité de 500 millions de dollars pour l’Ukraine, qui comprend davantage de véhicules blindés et des munitions supplémentaires pour les systèmes de défense aérienne Patriot fournis par les États-Unis et les systèmes de roquettes d’artillerie mobiles, entre autres.

La dernière série d’assistance a marqué le 41e retrait d’équipement des stocks du ministère de la Défense depuis août 2021.

Le général Milley devrait prendre sa retraite de l’armée fin septembre, après un mandat inhabituellement controversé qui comprenait des affrontements publics avec l’ancien président Trump. Il a déclaré au National Press Club que ses plans post-militaires étaient toujours en suspens, mais a rapidement renversé toute idée qu’il pourrait se lancer en politique.

« En toute honnêteté, absolument pas », a-t-il déclaré. «Je peux apporter des contributions à mon pays après ma retraite de très nombreuses façons différentes. Mais la fonction publique n’en fait pas partie.