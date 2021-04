La représentante Marjorie Taylor-Greene affirme qu’elle débattra de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez sur le projet de Green New Deal, mais elle a été ridiculisée pour avoir apparemment pris une semaine pour lire les «14 pages [communist] manifeste. »

« Au plaisir de débattre de vous, » Taylor-Greene a tweeté jeudi après avoir révélé qu’elle avait lu les 14 pages du Green New Deal, qui a été récemment réintroduit par le démocrate de New York Ocasio-Cortez et le sénateur Ed Markey (D-Massachusetts) et propose la décarbonisation de l’économie, ainsi que le soutien du gouvernement pour des choses comme l’enseignement supérieur.

J’ai lu votre manifeste des communistes de 14 pages @AOCAu plaisir de débattre avec vous. #MTGvsAOC – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 22 avril 2021

Taylor-Greene, l’un des législateurs républicains les plus controversés, a d’abord tweeté sur le débat potentiel d’Ocasio-Cortez la semaine dernière.

.@AOC vous pouvez choisir un modérateur et je choisis un modérateur. Ensuite, nous pouvons négocier un grand réseau de nouvelles pour accueillir le débat. Faisons cela pour le peuple. Que dites-vous? – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 14 avril 2021

Dans son fil, la républicaine de Géorgie a proposé qu’elle et Ocasio-Cortez choisissent chacun leurs propres modérateurs, puis choisissent un « Grand réseau de nouvelles » pour accueillir les va-et-vient.

Mercredi, Taylor-Greene a publié une image d’elle et d’Ocasio-Cortez parlant, affirmant que le démocrate de New York avait accepté un débat, mais seulement après que Taylor-Greene ait lu le projet de loi auquel elle était si catégoriquement opposée.

«Je suis heureux de vous avoir rencontré aujourd’hui @AOC pour planifier notre débat sur le Green New Deal», elle a tweeté. «Une fois que j’ai fini de lire les 14 pages, comme nous en avions convenu, je prévoirai du temps pour notre débat.»

Je suis content de t’avoir rencontré aujourd’hui @AOC pour planifier notre débat sur le Green New Deal. Après avoir lu les 14 pages, comme nous en étions convenus, je prévoirai du temps pour notre débat.#MTGvsAOCpic.twitter.com/viuH5Uj0oD – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 21 avril 2021

Jeudi, le Green New Deal – ou le « manifeste communiste de 14 pages » d’AOC – était à la mode sur Twitter alors que les gens se moquaient du défi du républicain et du temps qu’il lui avait fallu pour lire le projet de loi.

Taylor-Greene a déclaré que son diplôme en administration des affaires et son expérience du monde réel en gestion d’entreprise, combinés au diplôme en économie d’Ocasio-Cortez, feraient le débat. « Informatif pour le peuple américain. »

Alors qu’Ocasio-Cortez a fait valoir qu’une législation comme le Green New Deal est nécessaire pour lutter contre le changement climatique et la pauvreté, les critiques, y compris Taylor-Greene, ont repoussé, affirmant qu’elle était beaucoup trop coûteuse, irréaliste et extrême.





Lors d’une mairie le mois dernier, Taylor-Greene a clairement exprimé son point de vue sur le changement climatique, rejetant même Ocasio-Cortez comme un «Petite fille de New York.»

« Peut-être vivons-nous sur une boule qui tourne autour du soleil, qui vole à travers l’univers, et peut-être que notre climat change juste », dit-elle lors de l’événement.

Alors qu’Ocasio-Cortez n’a répondu à aucun des nombreux défis du débat, Taylor-Greene a déjà suggéré que les gens soient chargés de regarder le débat. « Style de paiement à la vue », disant qu’elle et AOC peuvent partager l’argent et que chacun choisit la destination de sa moitié par la suite.

.@AOC les gens sont enthousiasmés par notre débat sur la politique économique du Green New Deal! Les gens disent qu’ils paieraient de l’argent pour le voir.Nous pourrions débattre du style de paiement à la carte? Et l’argent récolté pourrait être partagé entre nous pour notre choix de destination. https://t.co/cXZWrFwcjI – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 14 avril 2021

