Une Chambre férocement divisée a chassé la représentante Marjorie Taylor Greene de ses deux comités jeudi, une punition sans précédent que les démocrates ont dit qu’elle avait méritée en répandant théories du complot haineuses et violentes.

Soulignant l’étau politique dans lequel son commentaire incendiaire a enfermé son parti, presque tous les républicains ont voté contre la décision démocrate, mais aucun n’a défendu sa longue histoire de publications scandaleuses sur les réseaux sociaux.

Pourtant, dans un moment passionnant, le républicain de première année d’un coin rouge profond de la Géorgie a pris la parole à la Chambre en son nom propre. Elle a offert un mélange de recul et de pointage du doigt alors qu’elle portait un masque sombre arborant les mots «FREE SPEECH».

Le vote près de la ligne du parti 230-199 de la chambre a été le dernier exemple de théories du complot devenant des champs de bataille politiques dressés, un événement de plus en plus familier pendant la présidence de Donald Trump. Il fait face à un procès au Sénat la semaine prochaine pour sa mise en accusation à la Chambre pour incitation à l’insurrection après qu’une foule qu’il a alimentée avec son faux récit d’une élection volée a attaqué le Capitole.

Le combat de jeudi a également souligné le tollé et les complexités politiques que Greene – un maître de la provocation des démocrates, de sa promotion et de la collecte de fonds de campagne – a suscité depuis qu’elle est devenue candidate à la Chambre l’année dernière.

Onze républicains ont rejoint 219 démocrates pour soutenir l’expulsion de Greene de ses comités, tandis que 199 législateurs du GOP ont voté «non».

S’adressant à ses collègues, Greene a tenté de se dissocier de ses «paroles du passé». En contradiction avec les publications passées sur les réseaux sociaux, elle a déclaré qu’elle pensait que les attentats du 11 septembre et les fusillades de masse dans les écoles étaient réelles et ne croyait plus aux théories du complot de QAnon, qui incluent des mensonges sur les réseaux de pédophiles dirigés par les démocrates.

Mais elle ne s’est pas explicitement excusée pour les remarques de soutien qu’elle a faites en ligne sur d’autres sujets, comme lorsqu’elle a réfléchi à l’assassinat de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ou à la possibilité que des rayons spatiaux contrôlés par les juifs provoquent des incendies de forêt. Et elle s’est présentée comme la victime de «grandes entreprises médiatiques» sans scrupules.

Les organisations de presse «peuvent prendre des mots minuscules et minuscules que j’ai dit, que vous avez dit, n’importe lequel d’entre nous, et peuvent nous présenter comme quelqu’un que nous ne sommes pas», a-t-elle dit. Elle a ajouté que «nous sommes dans un vrai gros problème» si la Chambre la punit mais tolère «des membres qui tolèrent les émeutes qui ont blessé les Américains» – une référence claire aux manifestations de justice sociale de l’été dernier qui, dans certains cas, sont devenues violentes.

Greene faisait partie du comité de l’éducation et du travail et du comité du budget. Les démocrates étaient particulièrement consternés par son affectation au panel de l’éducation, compte tenu du doute passé qu’elle a émis sur les fusillades dans les écoles en Floride et dans le Connecticut.

L’impératif politique pour les démocrates était clair: le soutien de Greene à la violence et aux fictions était dangereux et méritait une punition. Les démocrates et les chercheurs ont déclaré qu’il n’y avait pas de précédent apparent pour que la Chambre plénière retire un législateur d’un comité, une mesure généralement prise par les chefs de leur parti.

Le calcul était plus compliqué pour les républicains.

Bien que Trump ait quitté la Maison Blanche il y a deux semaines, ses fidèles sont nombreux parmi les électeurs du parti, et lui et Greene sont des alliés. Le chef de la minorité Kevin McCarthy, R-Calif., Espère que les victoires du GOP aux élections de 2022 le feront prendre la parole. Les républicains pourraient saper ce scénario en s’aliénant les partisans passionnés de Trump et de Greene, et McCarthy n’a pris aucune mesure pour la punir.

«Si l’un de nos membres menaçait la sécurité d’autres membres, nous serions les premiers à les retirer d’un comité», a déclaré Pelosi avec colère aux journalistes. Elle a dit qu’elle était «profondément préoccupée» par l’acceptation par les dirigeants du GOP d’un «théoricien du complot extrême».

À un moment donné, le leader démocrate n ° 2 Steny Hoyer du Maryland s’est dirigé vers le côté GOP de la chambre avec une affiche d’un message Facebook de Greene de l’année dernière. «Le pire cauchemar de l’escouade», avait écrit Greene dans le message, qui la montrait tenant une arme à feu AR-15 à côté de photos de trois des quatre législateurs démocrates, toutes de jeunes femmes de couleur, surnommées «l’escouade».

« Ce sont des gens. Ce sont nos collègues », a déclaré Hoyer. Il a imité la pose de Greene tenant l’arme et a dit: «Je n’ai jamais, jamais vu ça avant.

Les républicains marchent prudemment mais ont trouvé des points de ralliement.

McCarthy a déclaré que les opinions passées de Greene «ne représentent pas les vues de mon parti». Mais sans nommer les contrevenants, il a déclaré que Pelosi n’avait pas retiré les adhésions aux comités des démocrates qui se sont plongés dans la controverse. Parmi les personnes impliquées figurait la représentante Ilhan Omar, D-Minn., Qui a fait des insultes anti-israéliennes pour lesquelles elle s’est excusée plus tard.

« Si c’est la nouvelle norme », a-t-il déclaré à propos de la décision des démocrates contre Greene, « nous avons une longue liste. »

Le représentant Tom Cole, R-Okla., A déclaré que les démocrates créaient un précédent en punissant les législateurs pour des déclarations faites avant même d’être candidats au Congrès. Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, a averti: «Vous vous engagez dans un mauvais langage, vous êtes dans le Thunderdome», un terme désignant une arène de lutte fermée.

Les missions des comités sont cruciales pour les législateurs pour façonner la législation concernant leurs districts, créer une réputation nationale et augmenter les contributions à la campagne. Même les stars des médias sociaux comme Greene pourraient avoir plus de mal à se définir sans les projecteurs fournis par les comités.

Tous les républicains n’étaient pas d’humeur indulgente, en particulier au Sénat. Là-bas, les candidats marginaux du GOP ont perdu des courses gagnables ces dernières années et les dirigeants craignent qu’un lien continu avec Trump et les conspirateurs n’infligent plus de dégâts.

Le chef de la minorité de cette chambre, Mitch McConnell, R-Ky., A qualifié cette semaine les paroles de Greene de «cancer» sur le GOP et le pays. Jeudi, le chef du Sénat n ° 2 du GOP, John Thune, du Dakota du Sud, a amplifié cette réflexion.

Thune a déclaré que les républicains de la Chambre devaient émettre une réprimande «vraiment forte» des formulations conspiratoires de Greene. Les républicains doivent «s’éloigner des membres qui se mêlent de théories du complot», a déclaré Thune. «Je ne pense pas que ce soit un plan d’action productif ou qui conduira à une grande prospérité politique à l’avenir.

Le combat est survenu un jour après que les républicains ont résolu une autre bataille et ont voté pour maintenir la représentante Liz Cheney, R-Wyo., À leur direction. Les conservateurs pro-Trump ont essayé de la retirer parce qu’elle soutenait la destitution de Trump.

La résolution de la Chambre punissant Greene dépassait à peine une page. Il a déclaré que les règles de la Chambre exigeaient que le comportement des législateurs «reflète de manière crédible» la chambre et que Greene devrait être révoqué «à la lumière de la conduite qu’elle a manifestée».

Les agences de presse ont déniché d’innombrables vidéos et «j’aime» sur les réseaux sociaux dans lesquels Greene a adopté des théories absurdes comme des soupçons selon lesquels Hillary Clinton était derrière la mort de John F. Kennedy en 1999 Jr. Greene a répondu: «La scène est en train d’être mise», quand quelqu’un a posté une question sur la pendaison de Clinton et de l’ancien président Barack Obama.