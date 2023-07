Marjorie Taylor Greene suscite l’indignation en montrant des photos explicites de Hunter Biden lors d’une audience au Congrès

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Lors d’une audience du comité de surveillance dirigée par les républicains concernant les dénonciateurs de l’IRS liés à une enquête sur le président Joe Biden et son fils Hunter Biden, Marjorie Taylor Greene a montré des photos explicites du fils du président sur des affiches.

Le républicain de Géorgie a brandi une série d’affiches avec des images de Hunter Biden nu et des photos de lui se livrant à des actes sexuels lors de l’audience du Congrès mercredi.

« Marjorie Taylor Greene montre littéralement des photos de bites lors de notre audience de surveillance », a déclaré le membre du Congrès californien Robert Garcia. tweeté.

« Marjorie Taylor Greene brandit actuellement des nus de Hunter Biden lors d’une audience à la Chambre. Je ne vais pas le publier. Dégoûtant », le journaliste Aaron Rupar tweetéajoutant: « L’argent de vos contribuables a payé Marjorie Taylor Greene pour imprimer des nus de Hunter Biden sur un panneau d’affichage afin qu’elle puisse faire cette cascade lors d’une audience à la Chambre. »

Le projet Lincoln tweeté: « Le GOP fait virer des enseignants pour avoir enseigné l’éducation sexuelle pendant que le GOP montre du porno sur le sol de la maison. »

Le républicain de Floride Byron Donalds a pris sa défense : « Selon @RepRaskin & @danielsgoldmanles images explicites de Hunter Biden présentées par @RepMTG sont TROP RACY pour le comité de surveillance et ont exigé qu’ils s’en aillent. Ce sont les mêmes démocrates qui veulent ce matériel DANS LES ÉCOLES DE NOS ENFANTS. S’il vous plaît, épargnez-moi l’indignation.

«Je me demande combien d’heures MTG a passé à revoir les vidéos et les images de Hunter Biden. Analyse profonde et pénétrante », avocat Brad Moss réfléchi.

« Avant de commencer, je voudrais dire au comité et à tous ceux qui regardent à la maison que la discrétion parentale est conseillée », a déclaré la républicaine de Géorgie en commençant son interrogatoire.

« Hunter a enregistré plusieurs cassettes sexuelles avec une prostituée qu’il avait payée avec la banque de son cabinet d’avocats », lit-on sur une affiche.

Sur une autre affiche, qui représentait un billet d’avion gonflé, Mme Greene a pointé le nom de Hunter Biden en disant qu’il montrait qu’il avait acheté le billet « pour cette femme », a-t-elle dit, montrant la moitié inférieure nue d’une femme.

Elle a ensuite demandé au témoin: « Je voudrais souligner que s’il lui achetait un billet d’avion pour des relations sexuelles et voyageait à travers les frontières de l’État, pensez-vous que cela constitue une violation de la loi Mann? »

Le Mann Act, une loi fédérale, en fait illégal de transporter « toute femme ou fille à des fins de prostitution ou de débauche, ou à toute autre fin immorale ».

Le témoin n’a pas entièrement répondu à la question lorsque la députée géorgienne a brandi une autre photo explicite, disant « Hunter Biden a payé pour que cette femme fasse ça avec lui ».

Le meilleur démocrate du panel de la Chambre, Jamie Raskin, a lancé à un moment donné: « Devrions-nous afficher cela en commission? »

Démocrate de New York Représentant Alexandria Ocasio-Cortez a également appelé les démarches du républicain de Géorgie, semblant souligner des similitudes entre les réclamations contre Hunter Biden et le représentant de Floride Matt Gaetz : « Si la dame de Géorgie voulait suivre les preuves, nous devrions également examiner, hypothétiquement… les accusations de trafic sexuel contre une jeune fille de 17 ans… »

Les procureurs ont enquêté pour savoir si M. Gaetz était peut-être impliqué dans un stratagème de traite d’une jeune fille de 17 ans. Cependant, en février, le ministère de la Justice lui a dit qu’aucune charge ne serait retenue contre lui. M. Gaetz avait nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible.