Marjorie Taylor Greene s’excuse pour les commentaires de l’Holocauste Covid

Les excuses de la membre de première année du Congrès, âgée de 47 ans, ont marqué un renversement complet de sa position des semaines plus tôt.

« C’est arrivé, et, vous savez, plus de 6 millions de Juifs ont été assassinés », a-t-elle déclaré.

Greene a déclaré qu’elle avait visité le musée de l’Holocauste à Washington plus tôt lundi après-midi, et « il n’y a rien de comparable à cela ».

« Je sais que les mots que j’ai prononcés étaient blessants, et j’en suis vraiment désolé », a déclaré Greene aux journalistes devant le Capitole des États-Unis.

L’affichage de la contrition est intervenu quelques heures après que le représentant Brad Schneider, D-Ill., a annoncé que lui et d’autres législateurs présenterait une résolution pour la censurer pour les propos, qui avaient été condamnés comme antisémites par les républicains et les démocrates.

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., s’est excusée lundi pour une série de commentaires qu’elle a faits comparant les règles et restrictions liées aux coronavirus au traitement des Juifs dans l’Allemagne nazie.

Greene sur un podcast en mai a comparé un mandat de masque sur le sol de la Chambre à l’Holocauste, en disant: « Nous pouvons regarder en arrière à une époque de l’histoire où on disait aux gens de porter une étoile d’or et ils étaient définitivement traités comme des citoyens de seconde classe – à tel point qu’ils ont été mis dans des trains et emmenés dans des chambres à gaz dans l’Allemagne nazie », NBC News a rapporté à l’époque.

Greene a fait une comparaison similaire sur Twitter quelques jours plus tard, en tweetant : « Les employés vaccinés reçoivent un logo de vaccination, tout comme les nazis ont forcé le peuple juif à porter une étoile d’or.

Elle répondait à un rapport d’un point de presse local du Tennessee à propos de la chaîne de supermarchés Food City, qui a déclaré qu’elle ferait en sorte que les employés entièrement vaccinés affichent un logo sur leur badge nominatif.

Greene a rapidement été critiquée, avec le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif., qui avait précédemment repoussé la pression des démocrates pour censurer Greene pour une variété de remarques extrêmes et d’opinions marginales, condamnant ses analogies comme « épouvantables ».

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., a déclaré que les commentaires étaient « scandaleux » et « répréhensibles ».

À l’époque, Greene avait défendu agressivement les propos, même face aux vives critiques d’autres républicains.

« Je ne l’ai jamais comparé à l’Holocauste, seulement à la discrimination contre les Juifs au début des années nazies. Arrêtez de nourrir les attaques des médias de gauche contre moi », s’est plaint Greene à un commentateur conservateur dans un tweet du 25 mai.