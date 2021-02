La représentante Marjorie Taylor Greene a finalement déclaré qu’elle était désolée d’avoir soutenu QAnon et d’avoir dit « ces choses qui sont mauvaises et offensantes », mais elle n’avait aucun remords pour son traitement du survivant de la fusillade de l’école Parkland, David Hogg.

« David Hogg travaillait avec l’organisation qui était, ils travaillaient dur pour des lois strictes de contrôle des armes à feu », a déclaré Greene. « Je suis très opposé à ces politiques et étant donc dans la même situation que David Hogg, ma voix compte aussi – et donc non, je ne suis pas désolé de lui avoir dit qu’il ne devrait pas pousser pour le contrôle des armes à feu. »

Greene a organisé une conférence de presse devant le bâtiment du Capitole vendredi matin à la suite de la décision de la Chambre dirigée par les démocrates de la dépouiller de ses attributions au comité lors d’un vote jeudi soir.

Elle a également partagé plus de détails sur un incident avec une arme à feu dans son école, ce à quoi elle avait déjà fait allusion.

Le républicain de Géorgie s’est mis en colère lorsque des journalistes lui ont posé des questions sur certains des commentaires controversés qu’elle avait faits qui ont conduit au vote, avec une question sur son soutien sur Facebook à l’exécution de la présidente de la Chambre, Nanchy Pelosi, qui l’a incitée à fuir la scène.

«Vous savez, voici le truc, quand vous voulez continuer à raconter la même histoire encore et encore, mais que vous ne voulez pas dire la vérité, c’est votre problème. Et c’est ainsi que nous mettons fin aux conférences de presse », a-t-elle déclaré en se dirigeant vers le bâtiment du Capitole, avec une troupe de journalistes à la poursuite.

La représentante Marjorie Taylor Greene s’adresse à des journalistes devant le bâtiment du Capitole vendredi après avoir été expulsée des comités pour avoir fait des déclarations controversées

Avant cela, un journaliste avait demandé à Greene s’il y avait des déclarations qu’elle regrettait d’avoir faites.

« Oh, bien sûr, je suis sory pour dire toutes ces choses qui sont fausses et offensantes et je le pense sincèrement et je suis heureux de le dire, je pense que c’est bon de dire, de dire quand nous avons fait quelque chose de mal ,’ dit-elle.

Immédiatement après cela, elle a déclaré qu’elle n’était pas désolée d’avoir harcelé Hogg, notant qu’il était un « adulte » à l’époque.

Après que CNN ait rapporté sur ses publications sur Facebook qu’elle soutenait le meurtre des principaux démocrates, une vidéo virale est sortie d’elle en courant après Hogg lorsque l’activiste du contrôle des armes faisait du lobbying sur Capitol Hill.

«Je veux que vous sachiez que je connais la peur ressentie par David Hogg», a-t-elle déclaré vendredi. «C’est terrifiant.

Greene a déclaré que lorsqu’elle était en 11e année, à 16 ans, l’un de ses camarades de classe avait apporté trois armes à feu dans une salle de classe, ce qui a conduit les élèves à se retrouver en otage pendant cinq heures.

« C’est terrifiant quand la seule personne dans le bâtiment avec une arme à feu est très bouleversée et est là pour faire le mal. Et il n’y a pas de bon gars avec des armes pour nous protéger », a-t-elle déclaré.

En haut de la conférence de presse, Greene a déclaré à plusieurs dizaines de journalistes masqués qu’elle soutenait «vraiment» la liberté de la presse.

« Je pense que c’est l’une des choses qui rend notre pays si grand et j’espère vraiment que vous serez en mesure de raconter un peu mieux mon histoire », a déclaré le législateur géorgien.

Vendredi, elle s’était réveillée d’humeur combative, qualifiant ses compatriotes républicains qui avaient voté de dépouiller ses missions de comité de « crétins » et considérant sa taille réduite comme libératrice.

« Je me suis réveillée tôt ce matin en riant littéralement en pensant à quel groupe d’abrutis les démocrates (+11) sont pour donner à quelqu’un comme moi du temps libre », a-t-elle écrit, quelques heures seulement après avoir pris la parole à la Chambre pour désavouer les croyances de la théorie du complot de QAnon elle a dit qu’elle avait abandonné en 2018.

«Dans ce gouvernement tyrannique démocrate, les républicains conservateurs n’ont de toute façon pas leur mot à dire dans les comités. Oh, ça va être amusant!’ elle a écrit, peu avant 8 heures du matin sur Twitter.

Elle a réitéré ce point à plusieurs reprises lors de la conférence de presse.

La représentante républicaine de Géorgie Marjorie Taylor Greene (C) marche sur Capitol Hill à Washington, DC, États-Unis, 4 février 2021. Elle a déclaré que ce serait «amusant» d’être renvoyée des comités et a appelé ceux qui ont voté contre ses «crétins»

La nouvelle posture de Greene est venue après avoir indiqué plus tôt qu’elle prévoyait de se battre pour essayer de récupérer ses affectations, après que la Chambre dirigée par les démocrates ait voté 230-199 pour lui retirer ses affectations au Comité de l’éducation et du travail et du budget.

Cela faisait écho à la façon dont le président Trump avait tenté de ridiculiser ses opposants politiques avant d’être expulsé de Twitter à la suite de l’émeute MAGA du 6 janvier.

Jeudi soir, Greene a retweeté un message d’Andy Biggs, un membre du Congrès républicain d’Arizona, disant à ses collègues de «ne pas céder à l’autoritarisme anarchique de la gauche».

«Il est temps pour les républicains de faire ce qui est bien et de corriger cette erreur sans précédent. Remettez la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene dans ses comités », a écrit Biggs.

Un démocrate de la Chambre, le représentant Jimmy Gomez de Californie, a déclaré que la punition n’était pas suffisante et fait pression pour qu’elle soit expulsée de la Chambre. Il a également déclaré qu’il soutiendrait une résolution pour la censurer, bien qu’il ait écrit dans un éditorial qui serait insuffisant.

Greene a déclaré qu’elle avait abandonné ses croyances QAnon en 2018 et que le 11 septembre était « arrivé »

Le membre du Congrès Jimmy Gomez de Californie déclare que Greene devrait être expulsé de la Chambre

La Chambre a voté 230 voix contre 199 pour retirer ses attributions au comité

« Si vous regardez son comportement et ses commentaires – dans le contexte de ce qui se passait dans le pays avant le 3 novembre, puis après les élections, et enfin pendant et après l’insurrection du 6 janvier – la retirer du les comités ne suffisent pas, a-t-il écrit dans un éditorial pour NBC.

«C’est une excellente première étape, car quelqu’un qui colporte des mensonges et des théories du complot ne devrait pas avoir de plate-forme pour essayer d’influencer la politique éducative des États-Unis. Mais ça ne suffit pas.

LES RÉCLAMATIONS TAYLOR GREENE N’A PAS PUBLIQUEMENT RENONCÉ L’incendie du camp de Californie qui a tué au moins 85 personnes a été causé par un laser spatial lié aux Rothschild et au train à grande vitesse de l’État. PG&E a admis que cela avait été causé par une ligne électrique défectueuse et a fait faillite pour financer un règlement de 13,5 milliards de dollars et a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable.

Hillary Clinton et Huma Abedin ont coupé le visage d’un enfant de son vivant, Clinton le portait comme masque pour que l’enfant terrifié produise une « adrénachrome », puis organisait le meurtre d’un flic qui le savait.

Le massacre de Las Vegas a été organisé par les démocrates pour les aider à interdire les armes à feu et le tireur Stephen Paddock n’était pas un loup solitaire.

‘ On me dit que Nancy Pelosi dit à Hillary Clinton plusieurs fois par mois que «nous avons besoin d’une autre fusillade à l’école» afin de persuader le public de vouloir un contrôle strict des armes à feu ».

Seth Rich a divulgué les courriels d’Hillary Clinton et a été assassiné par vengeance par son aide John Podesta parce que les courriels révélaient qu’une pizzeria de DC avait une opération de contrebande d’enfants dans son sous-sol. Il n’a même pas de sous-sol.

Le monde est dirigé par une cabale de pédophiles adorateurs de Satan et le Q dans QAnon existe et est la «meilleure chance de les éliminer».

Barack Obama et Valerie Jarrett sont musulmans.

Ruth Bader Ginsburg a été remplacée par un doublé du corps.

Les Clinton ont tué JFK Jr. en organisant son crash d’avion.

Ce n’est pas elle qui a publié un appel pour assassiner Nancy Pelosi sur sa propre page Facebook.

« Elle a participé à inciter les insurgés qui ont pris d’assaut le Capitole américain à renverser les résultats d’une élection libre et juste, qui est la pierre angulaire de notre démocratie », a-t-il poursuivi.

« La censurer n’envoie pas un message assez fort au pays sur le sérieux avec lequel la Chambre des représentants prend les personnes qui colportent des mensonges, qui utilisent le langage de la violence politique et qui tentent d’inciter à la violence afin de se frayer un chemin dans l’une ou l’autre des politiques électorales. ou dans le processus législatif », a-t-il déclaré à propos d’une méthode qui a été utilisée pour réprimander les législateurs pour les violations du financement des campagnes et le langage inconvenant de la Chambre.

« Et même après avoir fait face à la possibilité d’une punition par la Chambre, elle ne s’est pas excusée: au lieu de cela, elle a blâmé le contrecoup de ses déclarations dangereuses sur la culture d’annulation, a simplement affirmé le fait que le 11 septembre s’est produit, que les fusillades dans les écoles ne sont pas toutes faux et a déclaré que, quand il s’agissait de son adoption de la théorie du complot de QAnon, un culte, elle avait été « autorisée à croire des choses qui n’étaient pas vraies ».

Elle a également continué à recueillir des fonds pour la controverse, a-t-il noté. Elle continuera à être en mesure d’essayer de construire son profil, sans plus avoir à faire de travail en comité.

Les démocrates et 11 républicains ont voté jeudi pour retirer Greene de ses deux missions au comité pour avoir épousé les complots QAnon avant d’être élu au Congrès – y compris en soutenant les appels en ligne pour l’exécution de Nancy Pelosi.

Le vote 230-199 a créé la majorité simple nécessaire pour que Greene soit expulsée de ses postes au Comité de l’éducation et du travail et au Comité du budget.

Avant le vote de jeudi, Greene a radicalement abandonné ses théories du complot QAnon dans un discours à la Chambre des représentants.

La républicaine de Géorgie a déclaré que « le 11 septembre était absolument arrivé » et que « les fusillades dans les écoles sont réelles », rejetant deux des affirmations bizarres qui l’avaient fait l’objet de l’opprobre des démocrates et de la condamnation de ses collègues du GOP.

«Je veux aussi vous dire que le 11 septembre est absolument arrivé. Je me souviens de ce jour-là en pleurant toute la journée en le regardant aux nouvelles. C’est une tragédie pour quiconque de dire que cela ne s’est pas produit », a déclaré Greene à la Chambre

« Plus tard en 2018, lorsque j’ai commencé à trouver de la désinformation, des mensonges, des choses qui n’étaient pas vraies dans ces messages de QAnon, j’ai arrêté d’y croire », a déclaré Greene lors de ses remarques au sol. ‘Alors je me suis éloigné de ces choses’

«Annuler la culture est une chose réelle. C’est bien réel. Et lorsque de grandes entreprises technologiques comme Twitter, vous pouvez faire défiler et voir où quelqu’un a retweeté du porno, c’est un problème.