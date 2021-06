Marjorie Taylor Greene s’excuse d’avoir comparé les mandats de masques à l’Holocauste [VIDEO] – Le bon scoop

Marjorie Taylor Greene a tenu une conférence de presse aujourd’hui et s’est excusée pour sa remarque en mai comparant le mandat du masque à l’Holocauste :

Voici plus du Daily Mail:

Marjorie Taylor Greene s’est excusée lundi pour avoir comparé les mandats de masques à l’Holocauste, admettant qu’il n’y avait « aucune comparaison » et disant qu’elle était « très désolée ».

La députée géorgienne de 47 ans a effectué une visite au Holocaust Memorial Museum à Washington DC lundi après-midi.

Après sa visite, elle a déclaré qu’elle regrettait maintenant ses remarques de mai, qui suscitent une condamnation généralisée.

« J’ai fait une erreur », a déclaré Greene aux journalistes lundi.

« Je voulais dire que je sais que les mots que j’ai prononcés étaient blessants, et j’en suis vraiment désolé. »

Elle a ajouté: « Les horreurs de l’Holocauste sont quelque chose que certaines personnes ne croient même pas s’être produites, et certaines personnes nient, mais il n’y a aucune comparaison avec l’Holocauste.

« Il y a des mots que j’ai dit et des remarques que j’ai faites que je sais sont offensantes et pour cela je veux m’excuser. »

Greene, a rapporté Politico, voulait montrer de la contrition pour son comportement, selon une source proche de sa pensée.

« Je veux toujours rappeler aux gens – je suis vraiment une personne normale », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse près du Capitole.

«Je pense qu’il est important pour moi d’être transparent et honnête.

« J’ai la chance d’avoir des parents extraordinaires. Mon père est décédé en avril. Mais je dirai qu’il m’a appris de grandes choses, et l’une des meilleures choses est que si vous faites une erreur, vous devriez l’assumer.

« J’ai fait une erreur, et cela me dérange vraiment depuis quelques semaines maintenant, et je veux vraiment la posséder.

« Cet après-midi, j’ai visité le musée de l’Holocauste. Il n’y a rien de comparable à cela.

« Plus de six millions de Juifs ont été assassinés. Plus que cela – pas seulement des juifs – des noirs, des chrétiens, des enfants, des gens que les nazis ne croyaient pas assez bons ou assez parfaits.

« Les horreurs de l’Holocauste sont quelque chose que certaines personnes ne croient même pas avoir eu lieu. Certains le nient. Mais il n’y a aucune comparaison avec l’Holocauste.

«Il y a des mots que j’ai prononcés qui sont offensants et je tiens à m’excuser.

«Je vais très bien et je suis très heureux de pouvoir le faire. Je crois que si nous voulons diriger, nous devons le faire d’une manière où, si nous avons foiré, il est très important de dire : nous sommes désolés. »