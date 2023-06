Marjorie Taylor Greene s’est moquée d’avoir dit au président du CDC: « Je ne veux pas que mon personnel soit éduqué »

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Marjorie Taylor Greene s’est disputée avec la directrice sortante des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, disant à un moment donné au leader de la santé publique: «Je ne veux pas que mon personnel soit éduqué».

Le républicain de Géorgie s’en est pris au Dr Walensky, qui devrait quitter son poste le 30 juin, lors d’une audience du comité de surveillance de la Chambre concernant les conséquences de la pandémie de Covid-19 mardi.

Mme Greene a interrogé le directeur sur le système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS), affirmant qu’« en 2021, les rapports sur le Covid-19 sont montés en flèche au premier rang avec 728 829 rapports. Et les chiffres n’ont cessé de croître et de croître et de croître dans le rapport VAERS ».

« Le nombre de fausses couches et de mortinaissances qui a considérablement augmenté en raison de votre conseil de se faire vacciner », a-t-elle suggéré.

L’affirmation virale selon laquelle le vaccin Covid-19 est dangereux pendant la grossesse s’est avérée fausse.

« Mais ma question pour vous aujourd’hui, Dr Walensky, est maintenant que vous allez bientôt quitter le CDC, quel travail allez-vous prendre? » Mme Greene a poursuivi. « Allez-vous siéger au conseil d’administration de Pfizer ou de Moderna ? Parce que vous avez fait un sacré boulot pour vous assurer qu’ils gagnent beaucoup d’argent.

Le Dr Walensky a noté que le CDC n’est pas chargé d’acheter des vaccins.

« Je veux parler une minute du système de notification des événements indésirables liés aux vaccins », a-t-elle déclaré. « Il est prévu d’avoir une sur-déclaration… Tout événement indésirable, si vous avez été heurté par un camion après avoir reçu votre vaccin, qui a été signalé au système de notification des événements indésirables du vaccin. »

« Vous n’avez rien fait à ce sujet et continuez à promouvoir les vaccins », a poursuivi Mme Greene.

« Nous examinons toutes les choses qui entrent dans le système de notification des événements indésirables liés aux vaccins », a déclaré le Dr Walensky. « Je serais heureux que notre personnel éduque votre personnel sur le travail. »

« Je ne veux pas que mon personnel soit éduqué ! » Mme Greene a répondu. « Vous devriez éduquer le peuple américain sur ce que vous avez fait de 1,5 million de rapports, car ils ont l’impression que vous n’avez rien fait et continuez à dire » que le vaccin est « sûr et efficace ».

Des études ont montré à plusieurs reprises que les vaccins Covid-19 sont sûr et efficace pour les personnes de tous âges.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à se moquer de Mme Greene pour avoir rejeté l’opportunité d’apprentissage pour son personnel.

« Il n’y a pas moyen que je vous laisse leur donner l’un de ces livres charabia », Jeff Timmer, conseiller du Lincoln Project tweeté.

De nombreux utilisateurs de Twitter référencé l’ancien président Donald Trump a déclaré « J’aime les personnes peu éduquées » après avoir remporté le caucus du Nevada GOP en 2016 alors qu’il appelait les données démographiques qui le soutenaient.

« Pourquoi? Pourquoi quelqu’un voudrait-il que cette femme les représente ? un utilisateur a dit.

« Bien sûr, Marge ne veut pas que son personnel soit éduqué. Ils partiraient tous ! Diane Bernaerts a dit.

«J’ai définitivement des scrupules avec le… directeur du CDC mais @RepMTG et sa campagne de mensonges et de désinformation contre Covid a coûté des vies. Elle ne veut pas être éduquée, ce qui ne devrait surprendre PERSONNE ! » Skyleigh Heinen ajoutée.

« Chaque fois que MTG parle, un millier de personnes meurent d’embarras par procuration », a déclaré un utilisateur de Twitter. écrit.

« » Je ne veux pas que mon personnel soit éduqué » résume en quelque sorte toute sa carrière politique, n’est-ce pas? » Kim Chernecky a dit.

« Et voilà, les amis, la raison pour laquelle Trump et son mouvement #FascistGOP aiment les illettrés ! Les faits et la vérité sont comme de la kryptonite pour leurs mensonges pathétiques/ Et tout ce qu’ils ont, ce sont des mensonges et Fox/Sinclair/Newsmax pour les amplifier !! » Jonathan Greenberg écrit.